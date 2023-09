Organisasjonen FRI og deres avdeling Rosa kompetanse hevder i et innlegg i Vårt Land at partiet Konservativt kommer med anklager om Rosa kompetanse som ikke stemmer med virkeligheten.

Først av alt anklager forfatterne Konservativt for å mene at organisasjon FRI bygger på en ideologi, og at denne ideologien har pedofile og nazistiske trekk.

Rosa kompetanse representerer en virkelighetsforståelse der trange normer for kjønn, seksualitet og samliv representerer en trussel for det gode liv. For å nå deres idealsamfunn må disse normene brytes ned, og det er denne seksuelle revolusjonen vi er vitne til. En slik forståelse av samfunnet; hva som er galt med det nåværende og hvordan vi skal komme oss til idealsamfunnet, er et kjennetegn ved ideologisk tenkning.

Indoktrinering

Påstanden om at Konservativt mener at FRI har nazistiske trekk er ikke riktig. En listekandidat har derimot hevdet i et innlegg på document.no at skeiv teori er en ideologi som utgir seg for å være vitenskapelig fundert uten å være det, og nevner i denne sammenheng andre ideologier som hevder å være vitenskapelig funderte uten å være det, blant dem nazismens raseteorier.

Konservativt anklages for å mene at Rosa kompetanse gjør barn kjønnsforvirret. Til det er bare å si at ja, det er nettopp det de gjør

Listekandidaten hevder også at i Norge starter Rosa Kompetanse-undervisningen allerede i barnehagen, og at det gir assosiasjoner til kommunistene og nazistene, som også begynte sin ideologiske indoktrinering i tidlig skolealder. Listekandidaten hevder altså ikke radikal kjønnsteori har nazistiske trekk, men at denne teorien er en ideologi som i likhet med totalitære bevegelser ønsker å indoktrinere barn.

Undervisning og kjønnsforvirring

Videre mener Rosa kompetanse at Konservativt bommer når vi hevder at «Foreningen FRI setter seg som mål om å bidra til en skole der elever bryter med normer for kjønn og seksualitet». Her kan jeg gi forfatterne noe rett. Det riktige er at FRI, med sitt tiltak Rosa kompetanse, ønsker et samfunn der de eneste normene man ønsker for seksualitet og samliv er respekt for hverandres valg og samtykkekompetanse. Rosa kompetanse presenterer selv følgende situasjon som forslag til utgangspunkt for elever på ungdomstrinnet som skal diskutere grenser:

«Nina og Thea har vært kjærester i to år. De er veldig forelsket. De har hatt sex flere ganger. I kveld vil Nina ha sex, og gjør tilnærminger. Thea har ikke så lyst i kveld, og er avvisende. Nina merker at Thea ikke vil, men sier til Thea at hun kommer til å få lyst hvis hun bare prøver. Thea sier at hun elsker Nina veldig høyt. Thea har fortsatt ikke lyst, og sier nei, men hun er ikke helt sikker, og det høres på stemmen hennes. Nina blir lei seg for at Thea ikke har lyst til å ha sex med henne. Thea vil ikke vise at hun er lei seg, men sier i stedet sint til Nina at hvis det skal være på denne måten vil hun ikke være kjæreste lenger. Thea ser at Nina er lei seg og vil gjøre henne glad.»

Så kan leserne selv avgjøre hvorfor elever på 13 år skal diskutere en slik grensesetting.

Partiet Konservativt vil benytte sin rett til å forsvare de idealene vi vet sikrer oss både frihet og trygghet for alle

Forfatterne anklager også Konservativt for å mene at Rosa kompetanse gjør barn kjønnsforvirret. Til det er bare å si at ja, det er nettopp det Rosa kompetanse gjør. I sin undervisning hevder FRI og Rosa kompetanse at kjønnet er noe som tildeles ved fødsel, men at denne «tildelingen» kan være gal fordi jenter kan ha penis og gutter vagina. Videre får barn høre at den viktigste identitetsmarkøren er hva de oppfatter seg som. Når barn blir opplært til å tro at den kroppen de ser i speilet ikke er uttrykk for en sannhet, er de nødt til å bli forvirret.

Barns seksualitet

Til slutt reagerer forfatterne på at Konservativt hevder at Rosa kompetanse ikke lar barn være barn. Her kommer vi igjen tilbake til virkelighetsforståelse.

Nylig kunne Aftenposten fortelle om hvordan «Norsk arbeidsgruppe for pedofili» fikk bli en underavdeling av DNF-48 (en av forløperne til FRI) i tidsrommet 1982–1983. Foreningen Fri har siden beklaget dette og sier den tar avstand fra denne delen av foreningens historie. Vi mener likevel at arven fra denne tiden, og FRIs holdning til barns seksualitet, gjør seg gjeldende også i dag. I FRIs program står det blant annet at «barns oppdagelse og utvikling av sitt kjønn og sin seksualitet må møtes utviklingsstøttende og ivaretakende». Altså må barns ses på som mennesker med seksuelle behov, som bør bli opplært til å utforske og tilfredsstille disse behovene.

Konservativt deler ikke en slik virkelighetsforståelse. Vi anser FRIs syn på barn som farlig og destruktivt. Organisasjonen FRI bygger på en virkelighetsforståelse som truer de frihetene demokratiet forutsetter. Partiet Konservativt vil benytte sin rett til å forsvare de idealene vi vet sikrer oss både frihet og trygghet for alle.

[ Ap har stupt blant kristne velgere ]