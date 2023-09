På tross av velferdsstatens utfordringer vet vi at vi stort sett får den hjelpen vi trenger i Norge, deriblant helsehjelp. Dette er dessverre ikke tilfellet for en liten gruppe mennesker som lever i landet vårt, nemlig papirløse asylsøkere.

Tobias Drevland Lund er innvandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Rødt (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ubegripelig

Slik lovgivningen er i dag har papirløse som oppholder seg i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. De må i utgangspunktet også betale de faktiske kostnadene for den helsehjelpen de mottar.

Papirløse er en liten, men sårbar gruppe i vårt samfunn. At de skal nektes helsehjelp er for Rødt helt ubegripelig. FN har kritisert Norge for å bryte menneskerettighetene ved å ikke tilby papirløse helsehjelp på lik linje med resten av befolkningen. Papirløse kan benytte seg av frivillige organisasjoners helsetilbud som gjør en kjempeinnstats, men det bør ikke være opp til velviljen til frivillige organisasjoner å ha ansvar for å sikre helsetilbud til papirløse.

Rødt mener at tilgang på helsehjelp er en menneskerett som skal gjelde alle, uavhengig av oppholdsstatus. Medisinsk behandling er noe som burde baseres på den enkeltes behov. Kravet om at papirløse skal ha rett til alminnelige helsetjenester, arbeid og andre offentlige tjenester er et krav både fra enkelte politiske partier, frivillige organisasjoner, kirken og fagbevegelsen. Selv foreslo Rødt sammen med SV, MDG, KrF, Venstre og Pasientfokus helsehjelp til papirløse og statsløse senest denne våren, men stortingsflertallet var ikke enige denne gangen heller. De store partiene tviholder på at papirløse mennesker ikke skal få rett til helsehjelp eller en forbedret livssituasjon.

Rødt mener at tilgang på helsehjelp er en menneskerett som skal gjelde alle, uavhengig av oppholdsstatus

Mulig å gjøre noe med

Selv om høstens valg 11. september er et lokalvalg og ikke et stortingsvalg, så er det er faktisk mulig å gjøre noe med denne problematikken lokalt. Det har for eksempel Vestland fylkeskommune gjort. Der har fylkestinget etter forslag fra Rødt, slått fast at papirløse i dag ikke har lik tilgang på helt grunnleggende menneskerettigheter, og nå skal fylkeskommunen arbeide for å sikre lik tilgang til fylkeskommunale tjenester som buss, skole og tannhelse til alle. Også i Trondheim og Oslo har det blitt bestemt at papirløse skal ha rett til helt alminnelige helsetjenester. I Oslo sørget et forslag fra Rødt til en million kroner i økt støtte til Helsesenteret for papirløse migranter i hovedstaden.

Derfor vil jeg oppfordre deg som leser dette til å tenke over når du skal stemme: Vil partiet jeg stemmer på arbeide for at mitt fylke eller kommune skal styrke helt grunnleggendemenneskerettigheter til papirløse og gi dem helsehjelp? Stemmer du på Rødt og på våre mange dyktige lokale kandidater, så stemmer du på et parti som vil brette opp ermene og tadenne kampen i både kommunestyrer og fylkesting.

[ Martin ble født på en «ond» dag. Derfor skulle han dø ]