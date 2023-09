Tove Rustan Skaar er tidligere ansatt i Normisjon (Foto: Privat)

Kjell Kvamme blir urolig når hans egen avis skriver at store misjonsorganisasjoner ikke har klimaplaner (30.08). Det etterlatte inntrykket er, skriver han, at de ikke tar inn over seg at verdens største trussel mot livet her på jorden er menneskeskapte klimaendringer.

Men her er det betimelig å stille et spørsmål tilbake: Uroer det Kvamme at hans egen avis dag ut og dag inn har store annonser for reiser til både nær- og fjerntliggende strøk, med fly, innlagte utflukter som antagelig skjer med bil/buss, innkvartering på hoteller osv osv. Formål: Å hjelpe mennesker i timelig og åndelig nød? Nei. Opplevelser, spenning, møte med andre kulturer og berikelse på mange plan. Flott, alt sammen. Men hva med miljøhensynet og bærekraften?

Hvis de relativt få misjonærene og deres reiser skal kuttes ned på, hva da med alle turistreisene som VL reklamerer for?

Hvis de relativt få misjonærene og deres reiser skal kuttes ned på (og det bør vurderes), hva da med alle turistreisene som VL reklamerer for? Jeg går ut fra at årsaken til alle reiseannonsene er at de sørger for sårt tiltrengt inntjening for Kvammes egen arbeidsplass. Hvis avisen tar inn over seg at menneskeskapte klimaendringer er den største trussel mot livet på jorden: Hva med å begynne med å kutte annonsene og dermed redusere miljøfiendtlige flyreiser?

[ Tidligere utsending om misjonsreiser: «Vi kan ikke lege med den ene hånden og skade med den andre» ]