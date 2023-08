Tross de siste årenes turbulens og anklager, anser fortsatt mange evangelikale amerikanere Donald Trump som en forkjemper for kristne verdier i kampen mot det onde og mot venstresidas liberale angrep på kulturen. Særlig i karismatiske miljøer har Trump lenge blitt fremstilt som den eneste som kan forhindre nasjonens undergang – og han gjør det på oppdrag fra Gud.

I denne kampen om samfunnet har den amerikanske pastoren og profeten Hank Kunneman introdusert en ny aktør: en superhelt ved navn Captain Zepto.

Captain Zepto blander seg inn i kulturkampen både i sitt eget univers og i USA. Det handler om å redde uskyldige barn fra negativ påvirkning: i USA fra den sekulære venstresiden og i tegneserien fra den onde Dr. Ab Zorb.

Formet i Trumps bilde

Ifølge Kunneman var det Gud som ga ham ideen om figurene. Ved hjelp fra en profesjonell tegner, Norris Hall, har de i de siste årene kommet til live i fire fargerike hefter. Kunneman beskriver Captein Zepto som et alternativ til den «mørke animasjonen» som finnes der ute, og som en gjenkjennbar rollemodell som kan lære barna gode verdier og moral. Det kan derfor komme som en overraskelse at superhelt Zepto er formet i Trumps bilde.

Captain Zepto har et utseende som vitner om styrke, samt Trumps lett gjenkjennelige frisyre (som han er veldig opptatt av å bevare perfekt). Han beskrives som galaksenes beskytter med et ego på størrelse med solen og et stort hjerte for å beskytte de uskyldige. Sammen med resten av Lysbrigaden – et team bestående av mennesker, en talende hund, en pingvin og en robot som gir assosiasjoner til Star Wars – reiser han rundt i verdensrommet i et fartøy kalt Paradise-1 (The Fathership). Her kjemper han mot den onde Dr. Ab Zorb, som forsøker å ta kontroll over universet ved å absorbere menneskenes sinn.

Som referansene til lys og paradis indikerer, gjenspeiler dette narrativet den kosmiske kampen mellom godt og ondt, mellom Gud og Satan. Dette blir ytterligere forsterket ved at Zepto beskrives som tjener av Kongen, Elyon. Ordet elyon blir i Det gamle testamentet oversatt som «Den høyeste» og knyttes til Gud. Captain Zepto er, med andre ord, en superhelt i tjeneste for Elyon, slik Trump i de omtalte evangelikale miljøene regnes som en tjener for Gud i den amerikanske kulturkampen.

«Guds utvalgte redskap»

Kunneman har jevnlig omtalt Trump som Guds utvalgte redskap for å få USA på rett kurs. Han deltar ofte i det politisk-religiøse programmet FlashPoint, som ved å fortsette å støtte Trump etter valgnederlaget i 2020 tiltrakk seg oppmerksomhet fra en rekke andre Trump-tilhengere. Programmet vises på The Victory Channel, eid av den svært velstående, karismatiske herlighetspredikanten Kenneth Copeland (som støttet Trump allerede i 2015).

Selv om støtten til Trump står klippefast, er saken viktigere enn mannen. Det bæres derfor lett over med karaktersvakheter og feil på en politisk scene der rollene (gode og onde) allerede er fastsatt. På samme måte er heller ikke Captain Zepto perfekt, men han er likevel den rette for jobben. Om han (og Trump) er et godt forbilde for barn, er en annen sak.

Vil redde en generasjon

I midten av september lanseres Captain Zepto som tegnefilm. Serien skal få barn til å le, samtidig som den utruster dem til deres egen kamp mot mørkets makter, heter det i traileren.

Ifølge Kunneman handler det om å redde en generasjon av unge ved å gi dem et sårt tiltrengt alternativ til filmer, bøker og tegneserier som sprer dårlige verdier. Promoteringen spiller på forestillingen om USA som et samfunn på vei mot undergang, og appellerer til foreldre og besteforeldre om å sørge for at flest mulig barn får tilgang til serien. Det blir imidlertid oversett at det allerede finnes en rekke alternativer til sekulære filmer og bøker for barn på markedet.

Gjennom Victory Channel og andre nettverk har Kunneman tilgang til et stort publikum. Det gjenstår likevel å se hvorvidt serien vil slå an, og om den faktisk vil fremme Trump som et forbilde for kristne barn i USA. Det som i hvert fall er sikkert, er at Kunneman vet å utnytte foreldres og besteforeldres frykt og samvittighet for å få dem til å kjøpe produktet eller gi donasjoner.

