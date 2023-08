KrF vil at frilek og lekbasert læring skal prege førsteklassingenes hverdag – fra første skoledag! Dette vil gi barna et tryggere møte med skolen, fordi overgangen fra barnehagen blir enklere og fordi barna får lære på sine egne premisser. Forskning viser at fri lek i kombinasjon med lekbaserte læringsaktiviteter gir barna det beste læringsutbyttet. Barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning blir dessuten inkludert, og sosiale ferdigheter styrkes.

Linda Haukland, 1. kandidat Nordland KrF (Foto: Anders Haukland)

Skaper skoletapere

Evalueringen av seksårsreformen fra OsloMet viser at dagens skole er mindre preget av lek på barnas premisser, og at den inneholder mer formell og faglig opplæring enn før. I 2021 brukte rundt 40 prosent av lærerne mye tid på bokstavlæring. I dag forventer nærmere 80 prosent av lærerne at barna skal lære å skrive og lese enkle ord allerede i første klasse. KrF mener at fem- og seksåringenes skolegang skal være på deres egne premisser med mer lek og mindre teoritung læring.

Dagens førsteklasse er langt unna det som var intensjonen

Leken, som er helt avgjørende for barns utvikling og læring, er blitt erstattet av kompetansemål og gjennomorganisering som gir overfylte timeplaner og som tidlig skaper skoletapere. Da seksårsreformen ble innført i 1997 var intensjonen at første klasse skulle være en myk overgang fra barnehage til skole, hvor lek som en del av læringen skulle stå sentralt. I dag tilbringer førsteklassingen mesteparten av skolehverdagen sin foran en pult. Undervisningen er blitt mer teoretisk rettet, noe som igjen har gått ut over de praktiske og kreative fagene. Dagens førsteklasse er langt unna det som var intensjonen. Et grep som kan gjøres her, er å endre første klasse til en førskoleklasse, hvor læring gjennom lek står sentralt.

Behov for ny kurs

Evalueringen av seksårsreformen, som KrF har tatt initiativ til, viser altså at førsteklassingenes skolehverdag er mindre preget av lek, og at den inneholder mer formell og faglig opplæring enn før. I dag vet vi at det ikke finnes noe faglig grunnlag for å senke skolealderen, eller øke graden av formell faglig læring for de yngste elevene, og OECD slår fast at barnestyrt frilek er avgjørende for små barns utvikling. Vi beveger oss i feil retning og trenger en ny kurs.

Når høstens førsteklassinger kom på skolen første skoledag, begynte et nytt og viktig kapittel i deres liv. Heldigvis har vi mange dyktige lærere og andre som tar imot dem på en god måte. For KrF er det viktig at læringen som ligger foran fortoner seg som en lek det første skoleåret. En lek til barnas beste.

