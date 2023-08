I vår fikk jeg en liten sønn. Etter sommerens flommer, ras og hetebølger spør jeg meg selv hva han kommer til å si til oss voksne når han vokser opp i et enda varmere, våtere og farligere klima.

Sommeren 2023 var den sommeren Syden tok fyr mens regjeringen var opptatt med å åpne nye oljefelt. Det var sommeren Erna vitset vekk ekstremværet som satte Østlandet i flom, og livet på vent for tusenvis av evakuerte og værfaste. Det var sommeren Jonas holdt pressekonferanse om krisetiltak mot ekstremvær, mens han lot den nasjonale klimahandlingsplanen ligge godt begravd i en skuff. Det var sommeren barna som streiket for klimaet i regn, vind og kulde mistet håpet, mens klimaskeptikerne rottet seg sammen i kommentarfeltene.

Kan vi stoppe utviklingen?

Sommeren 2033 kommer sønnen min til å være ti år gammel. Blir det den sommeren han spør oss om vi ikke visste? Visste vi ikke at flere kom til å miste hjemmene sine? Visste vi ikke at avlingene kom til å svikte? Visste vi ikke om alle som kom til å måtte legge ut på flukt, fordi det ikke går an å bo der de bor lenger? Visste vi ikke at vi trenger insektene, skogen, havet og de ville dyrene?

Vi vet at vi kan stoppe naturødeleggelsene, forurensningen og oppvarmingen. Vi vet at vi har teknologi og kompetanse som kan rense og fjerne utslipp. Vi vet at vi kan stoppe overforbruk, og reparere og gjenbruke i stedet. Vi vet at vi kan reise kortere og bo tettere. Vi vet at vi kan spise mer kortreist, økologisk og plantebasert.

Når staten sakker akterut må byer og bygder lede an i omstillingen som trengs til et grønnere og tryggere samfunn

Må være et klimavalg

Men hvor er staten? Hvor er vedtakene om å ikke bygge ned en kvadratmeter mer natur bare for at bilene skal komme fortere frem? Hvor er den enorme satsingen på havvind, batteriteknologi og karbonfangst og lagring? Hvor er ladepunktene for el-trailerne, og kravene om utslippsfrie anleggsmaskiner? Hvor er momsfritak for frukt og grønt, og støtten til grønnsaksbønder?

Når staten sakker akterut må byer og bygder lede an i omstillingen som trengs til et grønnere og tryggere samfunn. La valget i 2023 bli et klimavalg.

