I disse dager er det skolestart. Over hele landet skal skolegårder fylles opp av spente barn som både gleder og kanskje gruer seg litt til den nye skolehverdagen.

Selv om den siste tiden har vært preget av ekstremværet Hans sine herjinger med flom, ras og jordskred, er uværet over for denne gang. De fleste skolebarna kan starte skolehøsten som normalt. Det er ikke tilfelle for skolebarn i andre deler av verden.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Ekstremvær

Det har gått ett år siden Pakistan opplevde en av de verste naturkatastrofene noensinne, da det kraftige monsunregnet kombinert med smeltevann fra isbreer førte til en forferdelig flomkatastrofe. På et tidspunkt lå en tredjedel av landet under vann. Nesten 27.000 skoler ble ødelagt, og mange gjenværende skoler ble brukt for å gi husly for den flomrammede befolkningen. I dag er millioner av mennesker fremdeles avhengige av humanitær hjelp etter flommen, og altfor mange barn har fremdeles ikke kommet seg tilbake til skolebenken.

Ekstremværet «Hans» er en viktig påminner om hvor viktig forebygging og beredskap er for å hindre skadeomfanget fra naturkatastrofer, og hvor sårbare vi kan være når katastrofer først inntreffer. Et sterkt utdanningssystem kan være avgjørende for å beskytte barns skolegang når katastrofen rammer, gjennom gode beredskapsplaner, fjernundervisning og tryggere skolebygninger.

Norge har ressursene til å gjenoppbygge skoler, og ta i bruk løsninger for å sikre at ekstremvær ikke får unødig langvarige konsekvenser for barnas skolegang. Det samme har ikke Pakistan, som er et av verdens mest sårbare land for klimaendringer. Landet står også overfor en voksende utdanningskrise, og er ifølge FN på andreplass over land i verden med flest barn som står utenfor skolen.

Det er uforståelig for oss i Redd Barna at Norge kutter i utdanningsbistanden, og ikke gjør mer for å sikre at verdens barn får tilgang til utdanning

Ødeleggende konsekvenser

De fleste barna i Norge kan heldigvis snart komme tilbake til en normal skolehøst, og forhåpentligvis vil ikke flommen ha langvarige konsekvenser på deres skolegang. Det fortjener alle barn. Norge kan spille en viktig rolle i å sikre at flere barn ikke mister skolegangen selv når klimaendringer og naturkatastrofe inntreffer – ikke bare i Pakistan.

En milliard barn lever i områder som blir hardt rammet av klimaendringene. Vi ser at naturkatastrofer inntreffer oftere og oftere, og påvirker stadig flere barn. Globalt opplever så mange som 40 millioner barn hvert år at skolegangen blir avbrutt av naturkatastrofer. Klimaendringene rammer barns utdanning hardt, samtidig som utdanning spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringene. På skolen får barn lære om klima- og miljøspørsmål, hva de skal gjøre når flommen eller syklonen kommer, og de kan studere videre for å komme opp med de teknologiske løsningene verden er avhengig av i møte med mer ekstremvær. Med andre ord; skal vi klare å bekjempe klimaendringene, så må vi finne en løsning på den globale utdanningskrisen.

Derfor er det uforståelig for oss i Redd Barna at Norge kutter i utdanningsbistanden, og ikke gjør mer for å sikre at verdens barn får tilgang til utdanning. Vi har sett på hvor stor andel av bistandsbudsjettet som har gått til utdanning fra 2012 fram til nå, og nivået har aldri vært så lavt som i 2022. Men vi har forventninger om at kuttene ikke fortsetter, og at budsjettet regjeringen legger fram i oktober innebærer mer penger til barns utdanning, og i forlengelsen – vår felles framtid.

