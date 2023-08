Takk til Espen Kolstad Heen som i Vårt Land 8. august peker på noen av dilemmaene misjonsorganisasjonene står overfor i forbindelse med de menneskeskapte klimaendringene.

Heen opplever smerte ved tanken på hvordan flyreisene hans familie tok i forbindelse med seks års tjeneste i Øst-Afrika har bidratt til å forverre levekårene for menneskene de arbeidet blant. Han inviterer misjonsorganisasjonene til kritisk selvrefleksjon og grundigere debatt omkring dilemmaene vi står overfor i møte med nødvendigheten av å redusere CO2-utslipp.

Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet og Mirjam Syltebø Endalew, seniorrådgiver i Kirkerådet (Foto: Den norske kirke)

Mange dilemmaer

Under den årlige samlingen for medlemsorganisasjonene i Den norske kirkes Samarbeid menighet og misjon (SMM) i juni, var misjon og klima et av temaene som ble belyst og diskutert. Utsendingenes behov for hjemreiser i forbindelse med ferie, fødsler, sykdom eller andre begivenheter er bare ett av dilemmaene.

Utsendingene er ikke de eneste som krysser kontinenter i forbindelse med misjonsorganisasjonenes arbeid. Flertallet av flyreiser er det misjonslederne og misjonsturistene som står for. Lite kan konkurrere med en reise til Madagaskar, Thailand, Nepal, Hong Kong, Etiopia, Egypt eller Bolivia når det det gjelder å skape engasjement for menighetens misjonsprosjekt eller rekruttere faste givere.

Prisen for en slik reise ligger ofte rundt 20.000 kroner per person. For en større gruppe utgjør reisekostnadene ofte mange ganger støtten til prosjektene. I gjennomsnitt støtter en menighet med misjonsavtale prosjektet sitt med 16.000 kroner. Menigheter som har besøkt prosjektet de støtter gir ofte mye mer.

Lederne i kirkene og prosjektene organisasjonene samarbeider med vet at reisene er forbundet med høye CO2-utslipp. De vet også at pengene gjestene bruker på en slik tur kanskje tilsvarer hele prosjektets årsbudsjett. Fra misjonsorganisasjonenes side kan det argumenteres med at dersom deltakerne på turene ikke reiser på en misjonstur, reiser de kanskje på en annen utenlandsferie. Kutt i reiser for å oppleve misjonsarbeidet vil ikke nødvendigvis føre til utslippskutt.

Kirken kal kutte utslipp

Samlingen for SMM-organisasjonene fant sted få dager etter at miljødirektoratet lanserte rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler (miljodirektoratet.no). I tillegg til nødvendigheten av å kutte i utslipp i forbindelse med transport, beskriver rapporten en rekke tiltak som kan ha stor effekt på utslippene.

Kirkemøtet har vedtatt at Den norske kirke skal kutte klimautslipp fra reisevirksomhet med 60 prosent innen 2030. For å oppfylle vedtaket må hele kirken kritisk vurdere hvilke flyreiser som er absolutt nødvendige og hvilke som ikke er det. Forvaltning av kirkebygg er et annet område hvor vi ser store muligheter for å kutte utslipp. Det er også nødvendig å kutte i forbruk av kjøtt. En halvering av kjøttforbruk kan bidra til et betydelig utslippskutt. Den norske kirke har utarbeidet en veileder for bærekraftig mat som nå tas i bruk.

For Heen og andre langtidsmisjonærer som bor blant, og bygger relasjoner med de som lider aller mest under klimaendringene, er tanken på utslippene i forbindelse med flyreisene en tung bør. Den tyngste byrden er det menneskene som mister livet og livsgrunnlaget som bærer. Norske menigheter og misjonsvenner har mange muligheter til å være med å lette denne byrden.

