Syltynt flertall i Stavanger bispedømmeråd

Kirkemøtet har vedtatt at DNK ikke lenger skal kunne vektlegge samlivsform ved ansettelser. Stavanger var det eneste bispedømme som hadde opprettholdt denne adgangen.

Vårt Lands religionsredaktør skrev 7.8.23: «For Stavangers konservative delegater føles vedtaket som en overkjøring av lokaldemokratiet, og ikke minst deres syn på ekteskapet. For dem innebærer avgjørelsen en slags skroting av to syn-vedtaket fra 2016.»

Knut Alfsvåg, kandidat for Frimodig kirke i Stavanger ved valget nå i høst, sier til VL samme dag: «Med dette vedtaket har tilhengerne av det ene synet gitt seg selv retten til å definere hvordan tilhengere av det andre synet skal praktisere det.»

Går man bispedømmerådsvalget i Stavanger nærmere etter i sømmene, vil man se at det er tale om et syltynt flertall som her er blitt overkjørt.

Listekupp

For det første ble lederen ved siste ledervalg valgt ved loddtrekning. Det er ikke et godt grunnlag for bruk av dobbeltstemme.

For det annet er to av medlemmene valgt gjennom en valgordning som gjør det mulig for en gruppering å skumme fløten av den listen de står oppført på, gjennom anbefalingsaksjoner. Det er her viktig å være klar over at den lista det her er tale om ikke er en partiliste hvor alle mener noenlunde det samme. Nominasjonskomiteens liste skal være bredt sammensatt, og slik bestå av kandidater som har ulikt standpunkt i homostriden. At konservative grupper kupper slike lister har vært et stadig tilbakevendende problem ved kirkevalgene. Ifølge evalueringen av kirkevalget i 2015, da slike aksjoner hadde stor suksess, er det lettere å ta mandater på denne måten enn i åpen kamp (s 36): «… det er langt vanskeligere å kapre mandater enn å påvirke personvalget.»

Konservativt flertall?

De to som i 2019 i Stavanger i regi av Frimodig kirke ble skummet av nominasjonskomiteens liste, Egebakken og Ådna, hadde bare eksplisitt tilslutning fra et nokså lite antall velgere. Nominasjonskomiteens liste fikk 11.258 stemmer. Men av disse var det bare 1184 som kumulerte Egebakken og slik ga henne klar tilslutning. Ådna fikk 1566 kumuleringer. (Dessuten fikk de noen stemmer fra andre lister.) Bortimot 10.000 velgere som brukte lista, ga dem ikke eksplisitt tilslutning.

Ved valget nå i høst stiller Frimodig egen liste. Da vil det bli klart om det fortsatt vil bli et konservativt flertall i Stavanger.