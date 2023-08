Religionsredaktør Elise Kruse skriver at kirka må bestemme seg for hvem den ønsker å støte fra seg.

Det spørsmålet bommer på virkeligheten og skaper ofre av noen som ikke er ofre og seierherrer av noen som ikke er seierherrer og tapere av noen som ikke er tapere.

Det er sju år siden kirka ble enige om å være uenige om hva ekteskapet er. Vi ble enige på kirkemøtet om to likestilte syn. Vi ble enige om at det ikke er kirkesplittende at noen mener ekteskapet bare er for heterofile og noen mener det også er for LHBT+.

Jeg jublet den gangen. Det er så flott å være del av kirke der vi kan være uenige om teologiske og etiske spørsmål, men likevel stå sammen fordi noe er så mye større. Jesus og evangeliet trumfer uenigheten og gjør at vi kan fortsette sammen.

Ikke logikk

Derfor har det vært så leit å se konservative gjøre retten til å spørre om samlivsform ved ansettelser til et slags bekjennelsesspørsmål.

Det hadde vært logikk hvis man ikke kan akseptere to syn og at man derfor ønsket å hindre liberale prester i å få jobb. Men det er jo ikke saken. Denne saken handler kun om retten til å spørre om jobbsøkeren er likekjønnet gift.

Det er altså helt greit med prester man er uenige med, det er helt greit med liberale prester som lærer nytt om ekteskapet. Det er bare hvis de lever i likekjønnet ekteskap at det blir en sak og en runde om de er kvalifisert eller ikke.

Fordomsfullt

Den fordomsfulle måten å behandle medmennesker på har heldigvis kirken kvittet seg med, med styrende flertall. Ånden fra 2016 og enigheten om å være uenige, burde løfte oss videre. Derfor burde denne saken vært enstemmig. Ingen trenger å forlate kirken fordi det ikke er lov å «oute» og peke spesielt på samlivet til homofile og lesbiske lenger.

Å bekjempe liberal teologi er helt legitimt. Men bare å lete etter de homofile liberale, er ikke et syn. Det er diskriminering uten grunnlag.

Forferdelig

Derfor ber jeg om at vi snakker tydelig i denne saken. Det er ganske forferdelig å oppleve at noen leter etter en for å hindre en i å få jobb. Flere har fulgt sitt kall til tjeneste i årevis på tross av. Å lære seg å leve med forskjell, er noe annet.

Det er ingen konservative som fratas noe som helst med denne saken. Det er full frihet til å mene og tro og til å kritisere det man mener er ubibelsk praksis. Men det er slutt på å bruke makt for å hindre andre i å få lov å være den de er, og at mennesker ikke kan søke jobb av frykt for at noen ikke liker hvem de er. Kvalifikasjon handler ikke om legning.

En berikelse

Vi må heie på forskjeller. Det er flott at vi har ulike syn i kirken. Det er en berikelse. Vi ser stykkevis og delt – og da er det så flott at vi kan leve side om side og tilbe sammen – selv om vi ser ulikt på både viktige og uviktige ting.

Nå har vi endelig fått to helt likestilte syn i kirken. Forsøkene på at noen ofres når andre slipper å bli diskriminert, bør ikke Vårt Land nøre opp under. Det er ikke riktig. Dette er ikke en tap og vinn-sak. Det er en vinn-vinn sak. Det er Trump som mener at alt er et nullsumspill der seier til en må bety tap for noen andre. Det er ikke sant.

Slutten på å vektlegge likekjønnet samliv ved ansettelser er en seier for hele kirken. Nå kan vi gå sammen. Uenige, men sammen som likeverdige.