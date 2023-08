Jostein Ådna skriver i VL 31. juli at det vil være «uttrykk for sentralkirkelig maktarroganse» om Kirkemøtet vedtar at kirkelige arbeidsgivere må begynne å behandle ansatte som er gift med en av samme kjønn som andre ansatte. Vi kunne ikke vært mer uenig.

Minoritetssress

Den norske kirke har gjennom ulike beslutninger og initiativ de siste årene gjort store framskritt når det gjelder anerkjennelse og behandling av LHBT+. Åpen folkekirke og våre folkevalgte har vært viktige pådrivere for denne utviklingen. Selv om vi har kommet langt i arbeidet med å inkludere og anerkjenne, er vi ikke i mål.

Undersøkelsen som høsten 2020 ble presentert i rapporten «Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken,» peker på flere utfordringer, blant annet erfaringer og opplevelser fra ansatte med LHBT+identitet. Det løftes frem tilfeller av minoritetsstress, som for eksempel utarter seg ved at enkelte bevisst velger kun å søke jobb i geografiske områder der en vet en vil få aksept. Flere velger også å ikke være åpne, eller kun delvis åpne om egen identitet. Hvordan kirkens ansatte har det, er noe vi er overrasket over at Ådna og Frimodig kirke så enkelt ser bort ifra.

Hvordan kirkens ansatte har det, er noe vi er overrasket over at Ådna og Frimodig kirke så enkelt ser bort ifra

Praktisering av lovverket

Kirkelige arbeidsgivere har fram til nå kunnet benytte seg av unntakene i lovverket og la være å tilsette prester og andre vigslede medarbeidere som er gift med en av samme kjønn. Det er denne praksisen Kirkemøtet nå kan få slutt på. Forslaget Åpen folkekirke har fremmet og som Kirkerådet har lagt fram for Kirkemøtet handler ikke om at det skal bli mindre rom for teologisk uenighet i Den norske kirke. Vi kan fortsatt være uenige i teologiske og kirkepolitiske spørsmål – også i synet på ekteskapet.

Det handler heller ikke om at Kirkemøtet skal overstyre andre rådsorganer. Nei, det handler om at Kirkemøtet tar ansvaret som det øverste beslutningsorganet i trossamfunnet Den norske kirke – som synode – og tar stilling til hvordan Den norske kirke skal praktisere lovverket. Det mener vi er noe som må besluttes og forankres på høyeste nivå. Saken handler om hva slags arbeidsgiverpolitikk vi som folkekirke skal ha overfor mennesker som er gift med en av samme kjønn.

Vi mener at Den norske kirke bør ha en helhetlig ansettelsespolitikk som ikke forskjellsbehandler. Kirken bør ikke ha ulike syn på ansatte, alt ettersom hvor i landet de jobber. Det har vi forventning til at Kirkemøtet nå anerkjenner.

[ Trond Skard Dokka: «I sommer holdt vi frivillige gudstjenester de søndagene den offisielle kirke ikke så seg råd til det» ]