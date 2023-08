Kirkemøtet 2022 gjorde et prinsippvedtak for det videre arbeidet med den kirkelige organisering. Et av punktene er om den daglige ledelse: «den daglige ledelsen skal gjennomgående være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt».

Vedtaket var resultat av grundig saksbehandling i Kirkemøtet, et kompromiss som det alltid finnes ulike meninger om. Men når vedtaket er gjort, er det på det grunnlaget vi går videre.

Sevat Lappegard er delegat til Kirkemøtet. (Den norske kirke)

Illojal omkamp

Kirkemøtes delegater har nå mottatt en henvendelse fra «Nettverk for fellesrådsledere» som et «innspill til behandlingen» av saken om kirkelig organisering. Som ett av sine «grunnleggende premisser» vil Nettverket ha én daglig leder for den lokale kirke, kirkevergen. Dette er direkte i strid med Kirkemøtets vedtak fra 2022 som vedtok prinsippet om todelt ledelse på alle nivå i kirka. Nettverket respekterer altså ikke Kirkemøtets vedtak fra 2022. Illojale mot vedtaket ber de om omkamp. Det er slett demokratisk skikk.

Nettverket viser med denne henvendelsen lite forståelse for demokratiske prosesser. Ikke bare vil de se bort fra Kirkemøtets vedtak om todelt ledelse i kirka. De kommer med et omfattende innspill til Kirkemøtet «til behandlingen» av saken om kirkelig organisering.

Viser mistillit til Kirkemøtet

Som folkevalgt delegat til Kirkemøtet sperrer en uvilkårlig øynene opp når en får et «innspill til behandlingen» av en sak fra en annen gruppe folkevalgte som ikke har noe ansvar verken for forberedelse eller behandling av saker i Kirkemøtet. Det såkalte Nettverket har prisverdig vært aktiv i den offentlige debatten i forkant av Kirkemøtet til belysning av saken. Men når de kommer med et «innspill til behandling» av saken, viser Nettverket en grunnleggende mistillit til Kirkemøtet og til oss som er de folkevalgte delegatene.

Det er vi som er valgt til dette, som skal behandle saken og fatte vedtak. Det skal vi gjøre på grunnlag av forberedelser gjort av vårt sekretariat, drøftinger i møtet, vårt eget skjønn ut fra programmet vi er valgt på og den debatt som har pågått. Nettverket har tydeligvis ikke tillit til dette men mener de selv skal levere premissene til et organ de ikke selv er valgt inn i.

