Vi står overfor en økning av globale kriser med en skala og alvorlighetsgrad som aldri før er blitt sett. Klimaendringer, konflikter og pandemier har utløst en rekke komplekse utfordringer som berører alle deler av samfunnet. Men én gruppe lider mest: barna.

Maria Greenberg Bergheim er generalsekretær i Unicef Norge. (Foto: Unicef Norge)

Brutal virkelighet

Den økte graden vi ser av kriser har utallige innvirkninger på barns liv og utvikling. Klimaendringer fører til hyppigere naturkatastrofer som flommer, tørke og skogbranner som ødelegger barns hjem. Disse ødeleggelsene kan forårsake tap av liv, fysiske skader og traumer i lang tid. Klimaendringer fører til matvaremangel og ernæringsutfordringer som videre kan resultere i underernæring og veksthemming hos barn. Som en konsekvens av dette igjen ser vi konflikter oppstå som en følge av ressursknapphet, en kamp om vann og mat.

Barn blir tvunget til å forlate hjemmene sine, internt fordrevet, offer for vold, overgrep og rekruttering til væpnede grupper. Denne brutale virkeligheten frarøver barns rett til trygghet, utdanning og en bekymringsfri barndom.

Vi må doble det norske bistandsbidraget fra 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til 2 prosent, for å investere i en felles fremtid

Pandemien har forverret situasjonen ytterligere. Skoler er blitt stengt, noe som har ført til avbrudd i utdanning og forhindret barn i å realisere sitt fulle potensial. Den økende graden av økonomiske kriser har resultert i økt fattigdom og mange familier er tvunget til å ta desperate valg for å overleve. Mange steder i verden kan dette bety barnearbeid og barneekteskap. Barn står i skuddlinjen av globale kriser.

Enkle grep, enorm effekt

Globale kriser for verdens barn krever at også Norge gjør mer. Den gode nyheten er at det finnes enkle grep som vil ha enorm effekt. Gjennom kollektiv innsats, med politisk vilje og tilstrekkelig finansiering, kan vi opprettholde og ivareta barns rettigheter i møte med en økning og en fortetting av globale kriser.

Kjernestøtten må økes. Da kan Unicef gjøre det Unicef er satt til å gjøre: forvalte FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi har kunnskap, ressurser og handlekraft til å skape varig endring og reagere når krisen inntreffer. La oss gjøre akkurat det. Vi kan ikke la fremtidige generasjoner betale prisen for vår mangel på kollektiv innsats.

For det andre bør regjeringen ha en ambisjon om å øke Norges bistand. For å effektivt kunne nå bærekraftsmålene må vi doble det norske bistandsbidraget fra 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til 2 prosent, for å investere i en felles fremtid.

Høsten og en ny runde med budsjettforhandlinger er rett rundt hjørnet. Unicef Norge oppfordrer regjeringen til å øke kjernestøtten og bistandsbudsjettet slik at vi kan sikre en bedre fremtid for barn i nød. Vi kan ikke ignorere det komplekse trusselbilde barn står ovenfor i dag. De fortjener mer.

[ Gyrid Gunnes: «Vil virkelig Kirkens Nødhjelp benytte seg av visuell sosialpornografi for å få fram sitt budskap?» ]