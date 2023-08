Prester skal ha kompetanse til å tolke menneskers liv og vår samtid teologisk. Livs- og yrkeserfaring er en nyttig, men ikke en tilstrekkelig, kvalifikasjon å ha med seg inn i dette arbeidet. Teologisk fagkunnskap er helt nødvendig for å være prest, akkurat som psykologiske fagkunnskaper er nødvendig for en psykolog.

Jeg spør meg derfor hvilke konsekvenser den nye erfaringsbasertemasteren i teologi gjør med fagligheten til presteyrket som profesjon, og med ansettelsesvilkårene til prester med master versus cand.theol.-utdanning?

Kan bli katastrofalt

En erfaringsbasert master i teologi gir 120 studiepoeng. Minimumskravet for å kunne ta denne masteren er 60 studiepoeng i teologiske emner. En person med erfaringsbasert master vil dermed ha studiepoeng tilsvarende en bachelorgrad, altså 180 studiepoeng, i teologi. Til sammenlikning består en tradisjonell cand.theol-grad av 360 studiepoeng. En alternativ presteutdannelse med utgangspunkt i en erfaringsbasert master vil dermed gi kirken prester som mangler så mye som 180 studiepoeng med teologisk fagkunnskap, sammenlignet med en prest som har fulgt det ordinære utdanningsløpet.

Mener kirken at disse 180 studiepoengene uunnværlige? Min erfaring er at hvert eneste studiepoeng med teologi jeg har er relevant og viktig for min tjeneste som prest. Jeg anerkjenner at det å ha andre fagkunnskaper kan være nyttig i tjenesten, men det kan på ingen måte være en erstatning for vårt primærfag.

Samfunnet vi er kirke i er ikke blitt mindre, men mer komplekst å tolke teologisk. Det vil være katastrofalt for kirken å systematisk undergrave teologisk fagkompetanse i prestetjenesten, ved å tilby veier til prestetjeneste som går rundt en grundig skolering i teologi. Det vil på sikt bygge ned kirkens evne til å tolke menneskers liv og gjøre en teologisk fortolkning av vår samtid.

Ikke et angrep

Jeg synes dessverre at debatten om innholdet i presteutdanningen for ofte blir redusert til spørsmål om personen er egnet til prestetjeneste. Dette er ikke et et angrep på enkeltpersoner som nå tjenestegjør som prester i Den norske kirke. Dette er snarere et prinsipielt spørsmål om hva som er tjenlig for kirken og hennes oppdrag på lang sikt. Jeg tviler ikke på at det vil være krevende å ta en utdanning på seks år sent i livet. Men jeg ser heller ikke hvorfor det skal være noen grunn for kirken til å fire på de faglige kravene.

Dersom jeg skulle ønske å bytte yrke til noe annet enn prest nå, så må jeg omskolere meg. Utdanning er et valg man gjør. Det har, som alle valg, konsekvenser. At jeg tok profesjonsutdanning i teologi betyr at jeg ikke har profesjonsutdanning i psykologi. Det betyr ikke at jeg skal kunne ta en erfaringsbasert master i psykologi nå, en grad hvor jeg hopper over enorme mengder med studiepoeng i psykologi, og bli psykolog.

Hvor er fagforeningene?

Fagforeningene skal beskytte en profesjon og fagligheten som ligger til grunn for den. Her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål som jeg savner svar på: Vil de som har erfaringsbasert master kunne stille likt i en tilsettingsprosess? Er det personlig egnethet heller enn utdanning som skal avgjøre hvem som får jobben, og hva sier eventuelt dette om vurderingen av teologisk kompetanse? Skal en med master kunne tre inn i samme lønnsramme som de med cand.theol, og i tillegg med høy ansiennitet fra tidligere arbeidsliv?

Utdanning er en valuta på arbeidsmarkedet. Å godskrive grader uten at de faglige kravene som gjelder andre er oppfylt, kan føre til alvorlige konsekvenserfor de som har tatt teologiutdanningen i sin helhet.

Jeg er fullt klar over at Den norske kirke står ovenfor en prestekrise. Men å opprette veier til prestetjeneste som på et eller annet vis går rundt kravene om teologisk fagkunnskap er en dårlig løsning.

I stedet burde kirken som arbeidsgiver jobbe med arbeidsbetingelsene til prester. Det må være et attraktivt yrke som er verdt den seks år lange nødvendige utdannelsen.

