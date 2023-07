Gjenoppbyggingen av Holmenkollen kapell er temaet i Vårt Land 25. juli. Dagen før er «Arkitekturopprørets dom over Kirke-Norge» temaet. Siden kirkekonsulenten blir nevnt i artikkelen, vil jeg komme med noen bemerkninger, da det var jeg som var kirkedepartementets rådgiver i kirkebyggsaker på den tiden.

KIRKEKONSULENT: Arne E. Sæther er sivilarkitekt og var Kirkedepartementets «kirkekonsulent» i bygningsspørsmål 1991-2008. (Privat)

Kapell møter hopprenn

Jeg kom rett opp i en bølge av kirkebranner og fikk oppleve sorg og sterke følelser med krav om å bygge opp kirken slik den var. Mitt råd til menighetene var å ta seg god tid å tenke på nye muligheter som et nybygg kunne gi.

Mitt råd til menighetene var å ta seg god tid å tenke på nye muligheter som et nybygg kunne gi

Begrunnelsen for kopi av den gamle kirken kunne være varierende. Arne Schouen i Dagbladet skrev om Holmenkollen kapell at kirkekonsulenten ikke hadde forstått noe av kapellets betydning for skisporten. Når man ser bilder av skihoppere i svevet i Holmenkollbakken, ser man bak hopperen silhuetten av kapellet. Kapellet må derfor beholde sin form, hevdet Schouen! Og slik ble det, tror mange. Men ser man på detaljene, oppdager man at «kopien» ikke stemmer helt. I stedet for to hovedinnganger ble det én, og det ble både toaletter, bedre plass i alterområdet, bedre tilgjengelighet og menighetssal. Et moderne bygg med andre ord.

SILHUETT: Skihopperen Hilmar Myhra i Holmenkollen, med kapellet i bakgrunnen, trolig på 1930-tallet. (Ukjent/Oslo museum)

Kirkebyggets helhet

Når det gjelder nyere kirkers utseende, har temaet vært oppe flere ganger. Det kommer til uttrykk i folkeavstemninger om landets eller fylkets vakreste eller styggeste kirker. Det er den utvendige formen som blir bedømt, mens de innvendige kvaliteter er glemt. Resultatet er en overflatisk bedømmelse uten å se byggeoppgavens helhet.

For å få en oversikt over kirkebyggingen i Den norske kirke og se på impulser til forandringer over tid, laget jeg boken Vaffellukt og duft av det hellige. Fra huskirke til katedral. Særlig tiden etter krigen og frem til i dag er grundig belyst. Vi ser hvordan kirkens syn på sin oppgave i samfunnet, hvordan nye materialer og hvordan liturgiens uttrykksformer er med å forme kirkebyggene.

