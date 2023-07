Marit Halvorsen Hougsnæs i KA argumenterer i VL (29/6/23) for at de to ledelsesformer vi i dag har i Den norske kirke rett nok har viktige berøringsflater, men at de er vesensforskjellige. Mens hun forstår den første ledelsesform som en «maktkategori», med styring, ledelse og tilhørende krav overfor arbeidstakere, forstår hun den andre ledelsesform med basis i evangeliet, formidlingen av nådemidlene, den pastorale ledelse. Som hun sier: «En sammenblanding av begreper og språkbruk om disse forhold, er ikke tjenlig verken for troen eller for det kirkelige arbeidsliv.»

Teologien må nå bringes tyngre inn i samtalen

Det kan umiddelbart se ut som om Hougsnæs her søker å trekke veksler på den lutherske skjelning mellom to de regimenter, lov og evangelium, mellom det verdslige og det åndelige, det ytre og indre menneske. At mens pastoral ledelse sikter mot det indre menneske, så sikter den første ledelsesform, som hun omtaler som en «maktkategori», mot det ytre menneske.

I reformasjonen gikk det på den ene side kritikk av middelalderkirken for å bruke verdslige og fysiske maktmidler til å tvinge sjelene til lydighet og underkastelse i troen, og på den andre side gikk det kritikk mot å gjøre kirken til verdslig makt og myndighet i samfunnet. Det handlet aldri om at ikke prestens ledelse også skulle være hva Hougsnæs omtaler som «maktkategori». Hun kan leses som et ønske om å flytte skjelning mellom åndelig og verdslig makt inn i kirken, som et organisasjonsprinsipp. Det er å bomme, både i et teologisk og historisk henseende.

[ Gyrid Gunnes: «Vil virkelig Kirkens Nødhjelp benytte seg av visuell sosialpornografi for å få fram sitt budskap?» ]

Roger Jensen, Sokneprest dr. theol. (Privat)

Ett eller flere embeter?

Foranledningen til innspillet fra Hougsnæs, var sak til høstens kirkemøte fra Kirkerådet om kirkelig organisering (sak 5/23). Ett av spørsmålene som nå står til debatt er hvilken plass, rolle og myndighet presten konkret skal ha.

Avgjørende i kirkens bekjennelse, er at det er tjenesten med ord og sakrament, forvaltningen av nådemidlene, som konstituerer kirken (Confessio Augustana 7). Det er ikke slik at denne tjenesten er noe kirken også har, som et tillegg til det foreliggende fellesskap av døpte, slik Kirkerådets saksfremlegg kan leses. Det er faktisk denne tjeneste som er konstitutiv for kirken, uten den særskilte tjeneste med ord og sakrament, ingen kirke. Embetet i Den norske kirke er altså ikke avledet av det allmenne prestedømmet eller av fellesskapet, slik det kan være i reformerte eller evangelikale kirker.

I sitt saksfremlegg til Kirkemøtet tenderer så Kirkerådet mot å hierarkisk dele presteembetet i tre: i prest, prost og biskop. Det åpnes for at det kan tenkes ulik formalkompetanse for stillingene og ulike arbeidsgivere, og at det å være praktiserende prest kanskje ikke er like mye mulig for alle de tre kategoriene. Videre tegnes det ut ulike alternativ for hvem som skal være overordnet for henholdsvis biskop, prost og prest. Det er ingen tvil om at å velge to linjer i kirken både har medført velsignelser for det kirkelige liv og skapt en mindre prestestyrt kirke, samtidig som det skaper store utfordringer for hvordan kirken så skal se ut som kropp, som organisasjon.

Ett av spørsmålene som nå står til debatt er hvilken plass, rolle og myndighet presten konkret skal ha

Avgjørende i en luthersk kirke er at det kun er ett embete, jamnfør Confessio Augustana (CA) 5, noe som også synliggjøres i drøftelsen av biskopens myndighet i CA28. Det går altså ikke om et hierarki av embeter i kirken, men om ett embete organisert etter et oppgavefordelingsprinsipp. Ulikheter i myndighet og virkemidler går altså ikke om forskjell i embete, men i omfang og størrelse på ansvarsområde. I bekjennelsen er presten grunnleggende forstått biskop i sin menighet, mens biskopen er prest for et større område, for flere menigheter. Og det å være prest er altså per definisjon knyttet til det å praktisere, «meddele evangeliet og sakramentene» (CA5).

Teologisk samtale

I århundrene som fulgte etter reformasjonen ble ideene fra reformatorene emballert i statspietisme og øvrighetstroskap. Nå ble presten kongens mann og i visse henseender også forlengede arm – på mange måter hva reformatorene ville kalt regimentssammenblanding. Det er først Hans Nielsen Hauge som tidlig på 1800-tallet særlig utfordrer eneveldets makt og myndighet på det religiøse området, en folkelig oppstand med vidtrekkende følger for samfunn og kirken.

I lys av vår kirkes arv er det er ett punkt hvor all tale om kirkelig organisering står sin prøve, og det er i spørsmålet om i hvilken grad den praktisk og konkret muliggjør forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene – alt for trosrettferdighetens skyld (CA4). I denne arv består kirken videre ikke av to folk, presteskap og lekfolk, det er bare ett folk, på lik linje. Samtidig må det for kirkens ordens skyld være en ordnet tjeneste med ord og sakrament, til dette er det særlige embete, presteembetet. Ikke et embete man har i kraft av seg selv, en særlig verdighet personen har, men i kraft av den særskilte tjeneste som skal utføres. I Den norske kirkes bekjennelse er hele kirkeforståelsen avledet av læren om det kirkelige embete, hvor det igjen er læren om trosrettferdigheten som innholdsbestemmer embetet.

Fordi trosrettferdigheten er en fremmed rettferdighet, som meddeles mennesker utenfra, gjennom evangeliets legemlige ord i preken, dåp og nattverd, må forholdet mellom embete og kirke være slik strukturert at det markeres et overfor. For trosrettferdigheten er aldri en iboende kvalitet i den som mottar evangeliet i tro, eller i presten, like lite er trosrettferdigheten en iboende kvalitet i forsamlingen av de troende. Trosrettferdigheten er alltid gave, en fremmed rettferdighet, følgelig må det sikres et overfor-forhold mellom embete og fellesskap.

Hvordan kan så dette overfor-forhold best ivaretas i ny kirkelig organisering? Teologien må nå bringes tyngre inn i samtalen.

[ Disse kirkene er på Arkitekturopprørets topp- og bunnliste ]