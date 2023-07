Den norske kirke er bedre enn partiene på valg

– Kirkevalget er et sært valg. Om man bruker vanlige mål er 12 prosent bare en fiasko, sier professor emeritus Bernt Aardal til Vårt Land. Han mener at om dette hadde vært oppslutningen i kommunestyre- og fylkestingsvalg, ville ikke valgene hatt legitimitet.

Men det er en fullstendig feil sammenligning. For kirkevalget er jo et valg internt i ett, bare ett kirkesamfunn, og ikke et valg mellom ulike kirkesamfunn. Skal man sammenligne, må man gå til partienes nominasjonsmøter med deres valg.

Et valg innad i kirkesamfunnet

Da politikere for noen år siden begynte å kritisere Den norske kirke for lav deltakelse ved valg til menighetsrådene, gjorde jeg noen undersøkelser. De viste at 3 - 5.000 mennesker deltok ved partienes nominasjonsmøter i et middels stort fylke og avga stemme på kandidatene. Har fylket en kvart million innbyggere, blir det bare 1 - 2 prosent av de stemmeberettigede som er med i prosessen om rekkefølgen på samtlige partiers kandidater til fylkesting og storting. Det er det valget som er parallelt til Den norske kirkes valg til menighetsråd og bispedømmeråd. For kirkevalget er ikke et valg om de ulike kirkesamfunnenes innbyrdes stilling, slik kommunevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg er for partiene, men et valg innad i kirkesamfunnet. Den norske kirke har dermed i mange år vært langt bedre enn partiene.

Når vi har fått de reaksjonene vi har, kan man begynne å lure på om kritikerne ikke er klar over at vi har flere kirkesamfunn i Norge, og at valgene til menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke, rett nok tidligere kalt statskirken, er interne valg.

En feil kritikk

Men ved stortingsvalg er jo tallet på de som stemmer stort? Ja, men da er allerede rekkefølgen av de som kommer inn for de ulike partiene avgjort av et fåtall medlemmer i nominasjonsprosessen.

På denne bakgrunn er det meget underlig at både politikerne og andre fortsatt retter sterk kritikk mot Den norske kirke for manglende demokrati. De har sett flisen i andres øyne, og ikke bjelken i sitt eget. Men da daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland påpekte misforholdet i en artikkel for noen år siden, var det flere som oppdaget de manglende argumentene i kritikken kirken får for å være svak på demokrati. Selv kirkeledere våget da å påpeke forholdet.