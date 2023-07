Israel har nylig gjennomført en stor militæraksjon i Jenin på Vestbredden. Dette er den største israelske militære operasjonen Israel har gjennomført på Vestbredden. Ifølge det israelske militæret (IDF) har Jenin flyktningeleir blitt et arnested for terrorgrupper og andre islamske militante organisasjoner.

Det siste året har 52 israelere blitt drept i palestinske terrorangrep, og 15 av disse er drept av terrorister som kom fra Jenin, ifølge IDF.

Ifølge IDFs talsperson hadde de på forhånd valgt flere titalls mål som skulle ødelegges, alt fra kommandosentraler til våpenlager og bombefabrikker. IDF fant også et stort våpenlager gjemt under en moské. IDF har nå eliminert de målene som skulle tas og har trukket seg ut av Jenin.

[ Mista mor i kreft – trur Gud er god likevel ]

Samarbeidet fungerer ikke

Selvstyremyndigheten og Abbas har tydeligvis fullstendig mistet kontrollen inne på Vestbredden. Sikkerhetssamarbeidet med Israel gjennom den palestinske selvstyremyndigheten fungerer ikke lenger. Abbas er blitt en gallionsfigur blant det palestinske-arabiske folket og respekten og tilliten er borte, noe meningsmålinger blant palestina-araberne på Vestbredden speiler.

«Vi sverger til Allah å beskytte den velsignede Al-Aqsa-moskeen og leirens jord», og «lover å følge martyrenes vei» skal ha vært refrenget på ropene fra flere hundre unge menn i Jenin samme dag som IDF trakk seg ut. Disse unge mennene representerer selvfølgelig ikke alle palestina-arabere, men det har blitt flere med slike holdninger nå enn tidligere. Forholdene inne på Vestbredden er blitt farligere enn noen gang og Iran som finansierer terroren er rykket mange steg nærmere Israel.

To-statsløsningen er død og begravet for mange år siden, men det har enda ikke nådd inn i Norges syn på konflikten

Kompasskursen bør justeres

Vår utenriksminister har dessverre sovnet i timen. Hun har ikke våknet enda og bærer fortsatt fôr til en død hest. To-statsløsningen er død og begravet for mange år siden, men det har enda ikke nådd inn i Norges syn på konflikten. De fakta som var gjeldende under Oslo forhandlingene og etter avtalen ble inngått er lysår unna. Alt er ikke bare negativt i forhold til Norges rolle, men selve kompasskursen bør snarest justeres.

Etter alle disse årene har enda ikke Norges ledende politikere i regjeringen evnet å se at det er ekstrem islamisme som står som et grunnlag for de militante opprørerne hos palestinerne. Dette er nok ikke politisk korrekt å snakke om, men når vi nå selv erfarer hvordan denne stadig kommer nærmere i form av krigslignende tilstander i flere land, bør dette tas opp i den politiske debatten.

Et annet spørsmål i denne saken er hvilke tiltak et annet land hadde iverksatt hvis terrororganisasjoner hadde bygget opp kommandosentraler, våpenlagre, treningsleirer, med mer inne i deres eget land og videre hadde angrepet sivile mennesker og drept dem? Hadde ikke landet da vært nødt til å forsvare egne innbyggere mot disse angrepene?

Erfaringen fra NRK fra den siste konflikten mellom Israel og palestina-araberne går videre i samme spor og klarer ikke å løfte fugleperspektivet noen hakk opp fra sin fastlåste posisjon som ventet. Derfor er det viktig å lese nyhetene på et nettsted som formidler realiteten.

[ – En dag kom jeg hjem fra skolen. Og så var ikke mamma der ]