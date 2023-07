I februar 2022 vedtok Bispemøtet en uttalelse der biskopene erkjente at Den norske kirke gjennom årene har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte. Som ett blant flere initiativ i sin prosess med å ta et oppgjør med urett begått mot mennesker med LHBT+-identitet nedsatte Bispemøtet i mai i år en arbeidsgruppe som skal forberede en gudstjeneste der det fremsies en unnskyldning.

Debatten som har fulgt etter annonseringen av en slik gudstjeneste, nådde et foreløpig klimaks i innlegget «En gudstjeneste til besvær» av leder for Den norske kirkes LHBT-utvalg, Kristine Sandmæl, i Vårt Land 6. juli.

Står i motsetning til vedtak

Sandmæl skriver at en troverdig unnskyldningsgudstjeneste, som hun mener må være preget av anger og bot, først kan finne sted når alt hun oppfatter som diskriminering av LHBT+-personer i DNK, er opphørt. Først på listen hennes over nødvendige endringer står saken om adgang til å legge vekt på samlivsform ved tilsettinger, som Kirkemøtet i august har til behandling. Kun et vedtak som forbyr å ta hensyn til samlivsform, er akseptabelt.

Dernest forlanger hun at Bispemøtet anerkjenner likekjønnet samliv, for eksempel ved å erklære at likekjønnet kjærlighet er «Guds gode gave, like verdifull som heterofil kjærlighet og like ønsket av Gud». Sandmæl vedgår indirekte at disse kravene står i motsetning til vedtaket på Kirkemøtet 2016 om to teologisk legitime og likestilte syn på likekjønnet samliv, men hun håper tydeligvis at biskopene nå skal ytre seg og handle slik at det klassiske synet om at ekteskap per definisjon er en relasjon mellom mann og kvinne reelt sett fratas legitimitet i DNK.

Mye av arbeidet til LHBT-utvalget har båret preg av en altfor smal og ensidig tilnærming, både med hensyn til erfaringer, vitenskapelig grunnlag og teologisk konsistens

For smal tilnærming

Frimodig kirke erkjenner at mennesker med LHBT+-identitet har opplevd utenforskap i menigheter og fellesskap. Det er det viktig å ta på alvor. Vi mener imidlertid at mye av arbeidet til LHBT-utvalget, som ble opprettet i 2019, har båret preg av en altfor smal og ensidig tilnærming, både med hensyn til erfaringer, vitenskapelig grunnlag og teologisk konsistens i møte med kjønn og seksualitet.

At utvalgets leder nå benytter den planlagte unnskyldningsgudstjenesten som en brekkstang for å fjerne rommet i DNK for klassisk ekteskapsforståelse, er provoserende. Utspillet hennes blir ikke mindre påfallende når man tar i betraktning at Sandmæl også er leder i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Med en slik tilspisset uttalelse vanskeliggjøres den indrekirkelige dialogen, og avstanden til mange i den globale kirkefamilien øker.

