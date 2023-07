«Hvilken type konferanser er god nok grunn til å få visum?»

I Vårt Land 30. juni kan vi lese at gjester fra Myanmar, åtte i tallet, har blitt invitert til Troens Bevis konferanse i Sarons Dal i Kvinesdal i juli. Samtlige har fått avslått sine søknader om visum. Det samme har skjedd med en myanmarsk person bosatt i Thailand som var invitert til Baptist World Alliance som avholdes i Stavanger i begynnelsen av denne måneden.

[ – Vi blir ikke tatt seriøst av Utenriksdepartementet ]

Alvorlig situasjon i Myanmar

Rune Edvardsen i Sarons Dal har sett sitt ansvar som norsk privilegert borger. Han driver arbeid i Myanmar i tillegg til mange andre steder i verden. Og ja, han er kristen, men bærer langt mer enn en bibel med seg dit han drar.

Selv representerer jeg en organisasjon som kalles «Et åpent hjerte», opprettet som et forsøk på å avhjelpe noe av elendigheten juntaen har skapt. I mars og april var tre av oss i Thailand og India med hjelp til myanmarske borgere i flyktningleirer. I Mizoram provinsen i India finnes 57 slike.

Rune Edvardsen ga foreningen en sjenerøs sum til dette arbeidet. Når han sier til Vårt Land at Myanmar er blitt glemt av både media og politikere, skriver jeg gjerne under på det.

Politikerne på sin side er selvsagt altfor opptatt til å bruke særlig energi på folk i Myanmar som slåss for frihet og rettferdighet

Glemt krise

De store avisene ser ut til å være opptatt av langt viktigere ting, for eksempel utfordringer såkalte influensere møter i sin virksomhet, samt hvem som «står fram», «kommer ut», «røper» eller «åpner opp».

Politikerne på sin side er selvsagt altfor opptatt til å bruke særlig energi på folk i Myanmar som slåss for frihet og rettferdighet. Det holder visst å erklære at man er «forferdet». At militære i slipper bomber ned på forsamlinger av sivilbefolkning slik det har skjedd og skjer gjentatte ganger i Myanmar siden kuppet, det får så være. Man rekker ikke over alt heller.

Å avskrive kristne arrangement som uverdige er ganske drøyt

Nektes visum

Vårt Land skriver: «Ifølge Utenriksdepartementet er det ‘tvilsomt’ at gjestene vil forlate landet etter besøket». Rune Edvardsen kan opplyse at han over en årrekke har hatt gjester fra ulike steder i verden som sikkert har hatt god grunn til å ønske å bli i Norge. Uten unntak har disse forlatt landet etter konferansen. Slike fakta ser ikke ut til å telle. Kanskje man mener at han ikke snakker sant?

Videre i Vårt Lands sak kan vi lese at Utenriksdepartmentet mener at «å besøke en ‘religiøs konferanse’ ikke er god nok grunn til å få visum». Begivenheter med et kristent fortegn er med andre ord på forhånd utsorterte. Må det være tillatt å spørre hvilken type konferanser som er god nok grunn til å få visum? Å avskrive kristne arrangement som uverdige er ganske drøyt. Det minste man bør kunne forlange er en forståelig begrunnelse.

