«Åndelig vekst kan ikke bli salderingsposten i folkekirken»

Er det irrelevant for en menighet i Den norske kirke å være opptatt av medlemmenes åndelige vekst? Med alt hva det innebærer å være folkekirke, inklusiv de faste oppgavene og den gode kontaktflaten, mange synes folkekirken skal tilby kultur i form av konserter med klassisk kirkemusikk, den skal drive trosopplæring for barn fram til 18 år, utøve diakoni og utadrettet virksomhet – når får vi tid til å tilby åndelig vekst til troende?

Guri Berntsen (Privat)

Mange menigheter har mistet og mister generasjon etter generasjon, fordi oppgavene er mange nok, og kanskje blir det åndelige felleskapet salderingsposten? Mitt inntrykk er at Den norske kirke har jevnt over høy kvalitet på all sørvis den gir sine folkekirkemedlemmer, konfirmantundervisning og trosopplæring, prekener og gudstjenester, begravelser og minnetaler, konserter, sørgesamtaler mm. Den troende får nistemat i gudstjenesten, men er det nok?

Øke bevissthet om frivillighet

Å arbeide med å øke bevisstheten rundt frivillighet, vil kunne gi flere mennesker tilbud om åndelig felleskap og vekst. Hvis det frivillige arbeidet fungerer godt, vil dette kunne være et sted hvor man kjenner tilhørighet og blir utfordret som menneske. Det fordrer at det er definert hvem som rekrutterer frivillige, hvem som følger dem opp, hva de tilbys og hvilket felleskap de inviteres til.

En strategiplan for arbeidet i menigheten vil være relevant, hvor er vi, hvor skal vi, hva satser vi på, hva må vi la være, hvem kan vi samarbeide med for å få til det vi ønsker. En prosess på å få til en strategiplan med råd og stab i dialog er vitaliserende og avklarende for en menighet.

Hvis det frivillige arbeidet fungerer godt, vil dette kunne være et sted hvor man kjenner tilhørighet og blir utfordret som menneske

Kan ikke bli salderingspost

Man kan tilby bibelgrupper eller samtalegrupper for de frivillige som ønsker dette. Det er ikke alltid de store arrangementene som skal til, en samtalegruppe kan være det stedet der man kjenner seg ivaretatt åndelig, utenom gudstjenesten. Åndelig vekst kan ikke bli salderingsposten i folkekirken.

Alle menigheter bør ta mål av seg om å arbeide bevisst med rekruttering og ivaretaking av frivillige. Vi kommer til å trenge flere frivillige om vi skal opprettholde det aktivitetsnivået vi har nå i DNK framover, når pengesekken krymper, og vi kommer til å måtte samarbeide i mye større grad over menighetsgrensene der det er mulig geografisk, enn det som gjøres nå. Men det vil kunne virke vitaliserende og inspirerende, man må bare svelge at ikke alt som skjer, foregår i min lokale kirke.

