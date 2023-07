«Kan ikke se bort fra at noen konservative aktører ønsker lavere valgdeltagelse»

Jeg tviler ikke på at Frimodig kirke (FK) ønsker at kirken skal samle fulle hus, slik Egil Morland poengterer i Vårt Land 24. juni. Men det gjør nok alle som stiller liste ved kirkevalget.

I mitt innlegg 18. juni refererte jeg programformuleringer om valget for både FK og Bønnelista, at valget skal finne sted i tilknytning til gudstjenesten. Morland har dermed ikke grunnlag for å hevde at jeg ikke har «… brydd seg med det vi faktisk har sagt om desse spørsmåla».

Påpeker konsekvenser av programmet

Som konsekvens av programformuleringene pekte jeg på det historiske faktum at «valgdeltagelsen vil synke til en tredel av hva den er nå», og føyde til: «Det ser ut til å være det de to partiene ønsker».

Dette siste har falt Morland tungt for brystet. Han mener jeg skulle «referera tilgjengeleg dokumentasjon» om hans egen og FKs motiver. Men jeg anser det ikke som min oppgave nok en gang å referere begrunnelser som fra konservativt hold har vært fremmet jevnlig minst i ti år.

Jeg er mer interessert i konsekvensene av programformuleringene, at valgdeltagelsen vil gå ned. Morland hevder at jeg oppfatter disse konsekvensene som den egentlige motivasjonen. Men det gjør jeg selvfølgelig ikke. Jeg aksepterer de begrunnelsene Morland nok en gang bringer til torgs, men kan i lys av de siste ti års debatt ikke se bort fra at noen konservative aktører ønsker lavere valgdeltagelse, noen fordi de ikke aksepterer at alle døpte skal kunne delta i valgene.

Morland har tidligere fremmet en meget munter forståelse av hva det innebærer at kirkevalget knyttes til de fulle kirker, nemlig at man da vil få nær 100 prosent valgdeltagelse – fordi alle som er i kirken den dagen, antas å ville stemme.

Jeg kan i lys av de siste ti års debatt ikke se bort fra at noen konservative aktører ønsker lavere valgdeltagelse, noen fordi de ikke aksepterer at alle døpte skal kunne delta i valgene

Har tatt til motmæle før

Han hevder jeg har «pirket i oss før». Det er en altfor mild beskyldning. Jeg har tatt kraftig til motmæle mot urimelig høye krav til antall underskrifter for å stille liste ved bispedømmerådsvalg. Disse ble fremmet på et tidspunkt da Svein Arne Lindø, som nå er sentral i Frimodig kirke, var leder av Kirkerådet. Og jeg har pekt på at anbefalingsaksjoner innen nominasjonskomiteenes lister, iverksatt av Frimodig kirke, i realiteten var å kuppe disse listene, på en måte som medførte at også velgere som brukte dem, men ikke støttet FK, bidro til å sikre mandater til FK.

Det skulle ikke være nødvendig å fortsette med skyggeboksing om valget. De konservative partiene ser seg tjent med at valget begrenses til etter gudstjenesten en enkelt søndag; Åpen folkekirke vil ha videre rammer for valget, nominasjonskomiteenes lister har ifølge sine annonser ikke noe felles standpunkt.

For velgerne skulle valget være greit: De som ønsker at valget skal finne sted innen et snevert tidsrom har to partier å stemme på. De som fortsatt ønsker større fleksibilitet, har ett parti. Og de som ikke vet hva de ønsker, har sin liste, der de ikke vet hva de får.

