Flere medier har skrevet om Sykehuset i Østfolds varslede kutt i vaktordningen til Preste- og samtaletjenesten. Den sørger i dag for at pasienter og ansatte ved behov kan bli betjent utover ordinær arbeidstid. Behov i helg, på kveld og natt, er nå tenkt ivaretatt av det ordinære helsepersonellet.

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet (Marit Mjølsneset)

Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg (Den norske kirke/NTB)

Vi har forståelse for at sykehusene må se på muligheter for innsparinger, men mener at dette er et svært uheldig område å kutte i. Dette understreker plasstillitsvalgt sykepleier og lege i en sak på nrk.no, 26. juni: «Når det skjer akutte ting på sykehuset, kan man risikere å ikke ha tid til samtaler».

Kan ikke styres til kontortid

Lovproposisjonen som lå til grunn for utarbeidelse av Trossamfunnsloven i 2021, sier at «mennesker som på grunn av sykdom ikke kan delta i tros- og livssynssamfunnenes ordinære virksomhet, bør så langt det lar seg gjøre, ha tilgang til tjenester i tråd med sin tro eller sitt livssyn». Dette må både gjelde alminnelige behov, og akutte behov som oppstår der og da. På et sykehus pulserer livet 24 timer i døgnet, og i mange tilfeller står både pasienter, pårørende og ansatte i akutte kriser med eksistensielt tilsnitt. Disse kan ikke styres til vanlig kontortid.

Den norske kirke ønsker å ta sin del av ansvaret for at mennesker får hjelp i slike situasjoner. På Kirkemøtet i august er det lagt frem en sak om kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner. Formålet er å tydeliggjøre for ansatte, institusjonene og samfunnet hvordan kirken forstår disse tjenestene, hvorfor de er så viktige, og å gi retning for en videre prioritering og satsing.

Oppfordrer til å prioritere denne tjenesten

I dag er hundre prester og åtte diakoner ansatt i helsesektoren, 70 av dem i offentlige helseforetak. Deres ønske er å stå til rådighet for mennesker når behov oppstår, og vi oppfordrer sterkt ledelsen ved sykehus og andre institusjoner til å prioritere denne tjenesten høyt slik at den er tilgjengelig hele tiden.

Kirkelig utdannet personell utgjør sammen med stadig flere aktører fra andre tros- og livssyn i samtaletjenesten en sentral og viktig del av den eksistensielle beredskapen som står til rådighet for ansatte, pasienter og familie. Den kan utgjøre en svært viktig forskjell i livet som skal leves etter krisen.

