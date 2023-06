«Avvikling av vaktprestordningen er helt uforståelig»

Ledelsen ved Sykehuset Østfold har vedtatt at sykehusprestenes vaktordning skal avvikles. En ordning som har eksistert siden 1987 og hvor det årlig er rundt 400 tilkallinger av prest på kveld/natt/helg. Selv har jeg vært sykehusprest i mer enn 30 år. Dette betyr drøye 2200 vaktdøgn i denne ordningen.

Alf Kristian Bjørkli, sykehusprest (Privat)

Spesialkompetanse

Når prest tilkalles er det fordi annet helsepersonell har foretatt en vurdering og ansett det for nyttig eller nødvendig med prest. En avvikling av vaktordningen vil være å underkjenne legers og sykepleieres evne til å vurdere den situasjonen som har oppstått. Ofte handler dette om brå og uventet død, alvorlige ulykker eller ulike former for angst og uro hos svært syke eller døende pasienter. Eller det kan være en sterk opplevelse av eksistensiell smerte, av urettferdighet og meningsløshet. For mange kan det være for lenge å vente fra fredag kveld til mandag morgen og kontortid. For noen også for sent.

Hva med psykolog eller psykiater, er det noen som spør. Med noen unntak er det ikke behov for psykologer eller psykiatere inn i dette arbeidet. Sykehusprestene arbeider med normale tanker og følelser og reaksjoner, og det aller meste er nettopp normalt i disse situasjonene. Det er det som har skjedd som er unormalt, ikke reaksjonen på det. Det vil derfor være en total feilvurdering å tilby terapi til noe som er friskt og normalt. Å belaste et allerede overbelastet psykisk helsevern med denne type samtaler vil være en faglig feil bruk av ressurser og i tillegg svært dyrt. Det ville være feil kompetanse på feil sted. Min erfaring er at psykologer, psykiatere og sykehusprester er enige i dette. Dette har ikke vært opplevd som en kamparena.

Alle sykehusprester er universitetsutdannede teologer med omfattende tilleggskompetanser innen sorgbearbeiding, kriseintervenering, veiledning, debrifing m.m. De fleste prestene har også spesialistgodkjennelser innen sine felt, på lik linje med mange andre faggrupper i helsevesenet. Den store mengden av denne type samtaler gir også en bred erfaringskompetanse med den faglige og personlige trygghet dette gir.

Tros- og livssynsbetjening

I situasjoner der liv og helse er truet vil mange søke til et sted der de kjenner trygghet. Religion er et av disse stedene, og Sykehuset Østfold er trolig det stedet i fylket der det bes flest bønner i håp om at noe eller noen hører. Årlig tennes det rundt 10 000 lys i lysgloben i det livssynsåpne Rom for stillhet. I motsetning til avviklet vaktordning brenner disse døgnet rundt.

Sykehusprestene har også et stort nettverk innen andre tros- og livssynssamfunn og bistår med dagens vaktordning med tilkalling av representanter for disse døgnet rundt.

Reaksjoner

Vedtaket om avvikling har skapt sterke reaksjoner i Østfold. I Fredriksstad Blad har mer enn 2000 personer avgitt sin stemme over vedtaket på avisens debattsider. 84% av disse ønsker en døgnkontinuerlig prestetjeneste.

Videre har tillitsvalgte fra ulike fagorganisasjoner, særlig sykepleiere, protestert ut fra sitt eget ståsted som ansatte. De er redde for jobben skal bli for belastende å stå i. Dette gjelder særlig i akuttsituasjoner der pårørende er mer utsatt for ikke å bli tilstrekkelig ivaretatt. Øvrig helsepersonell må prioritere pasienten. Både leger og sykepleiere påpeker at de trenger og ønsker bistand fra sykehusprest i sine møter med pasienter og pårørende. Og de trenger det for sin egen del.

Sist ut er stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud (SP) som på sin egen Facebookside beskriver sitt nylige møte med ulike tillitsvalgte ved sykehuset. Hun forteller hvordan sykepleiernes ulike historier gjør et dypt inntrykk på henne. Og debatten går videre, med stadig flere innlegg.

Det er både trist og helt uforståelig at Sykehuset Østfold vil være det eneste av de store sykehusene i Norge som ikke kan tilby disse tjenestene til sine pasienter, pårørende og ansatte også utenom vanlig kontortid. Slik jeg ser det, kan ikke dette forsvares ut fra sykehusets krevende økonomiske situasjon. Dette er et verdivalg.

