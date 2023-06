«I land der aktiv dødshjelp innføres, utvides regelverket til å gjelde flere og flere»

Svaret til mennesker med store lidelser skal ikke være dødshjelp, men et samfunn som stiller nok ressurser til disposisjon for å lindre fysisk og psykisk smerte. Et samfunn som står opp for og viser omsorg for alle mennesker – uansett hvilken situasjon de er i.

Det er mulig å forstå intensjonene til dødshjelp-forkjemperne, men jeg mener at deres løsning på problemet er feil. Konsekvensene ved å innføre aktiv dødshjelp vil være alvorlige for menneskesynet vi har som samfunn, og den enkelte. Et menneskesyn som har bygget landet vårt, et menneskesyn vi har bygget helsevesenet vårt rundt – at livet er uendelig mye verdt i kraft av seg selv. KrF mener samfunnets svar bør være livshjelp, ikke dødshjelp. Moderne og god lindrende behandling og en helhetlig omsorg, med enkeltmennesket i fokus, er det beste alternativet.

Frykten for å være en byrde

Jeg frykter at å innføre aktiv dødshjelp vil være med på å legge et press på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. At mennesker velger å gjøre det på grunn av en frykt for å være en byrde for samfunnet, eller en belastning for sine nærmeste.

Med aktiv dødshjelp må man trekke opp en grense for når er et menneske sykt nok til å kunne avslutte livet. Da begynner vi å gradere verdien av livene til folk. Jeg vil ikke at vi som samfunn skal bestemme når et liv er verdt å leve eller ikke. Jeg vil ikke ha et samfunn der syke skal ønske å avslutte livet, fordi de føler seg som en byrde eller belastning. Alle mennesker er like mye verdt, hele livet.

Skremmende utvikling i andre land

Dødshjelp-forkjemperne sier ofte at: «Dette skal bare gjelde for noen ytterst få.» Flere land som innførte aktiv dødshjelp, for en tid tilbake, hadde i begynnelsen en intensjon om at dette kun skulle gjelde for en svært liten gruppe mennesker. Nå ser vi at de samme landene utvider ordningen for hvem aktiv dødshjelp skal gjelde for. En ordning som skulle være strengt regulert, blir mer og mer åpen.

I 2022 valgte 8720 mennesker i Nederland å benytte seg av aktiv dødshjelp. Det var en økning på nesten 14 prosent fra året før. I dag kan barn i Nederland, helt ned til 12-årsalederen, få innvilget aktiv dødshjelp. I Belgia finnes det ikke lengre en nedre aldersgrense.

I land der aktiv dødshjelp innføres, utvides regelverket til å gjelde flere og flere. Dersom aktiv i dødshjelp skulle bli innført i Norge er jeg redd for at et i utgangspunktet strengt regelverk kan bli uthulet og utvides over tid, selv om vi starter med strenge regler for hvem som skal få aktiv dødshjelp. Den utviklingen vi har sett i andre land bekymrer meg, og jeg vil ikke at Norge skal bevege seg i den retningen.

Om et menneske får rett til aktiv dødshjelp, tvinger det frem en plikt hos et annet menneske om å ta et liv

Livshjelp, ikke dødshjelp

Hver eneste dag jobber mennesker i det norske helsevesenet for å ta vare på, vise omsorg for, hjelpe og redde mennesker. KrF peker på, sammen med det store flertallet av norske leger, på lindrende behandling og en helhetlig omsorg, med enkeltmennesket i fokus. Med dagens kunnskap kan man lindre smerter på mange måter. Helsevesenet kan nesten alltid gjøre noe for å lindre smertene. Man kan ikke alltid fjerne alle plager, men man kan lindre, slik at menneskene kan få god livskvalitet den siste tiden.

I Legeforeningens Etiske regler for leger står det i §1 at «En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse, og friske å bevare den.» Videre i §5 står det at «Leger skal ikke innføre aktiv dødshjelp …»

Om et menneske får rett til aktiv dødshjelp, tvinger det frem en plikt hos et annet menneske om å ta et liv.

Livet er uendelig mye verdt i kraft av seg selv. Samfunnet bør fremme livshjelp, ikke dødshjelp.

