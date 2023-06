Dersom verden skal nå Bærekraftsmålene og møte behovene for jobbskaping, matproduksjon og utvikling trengs det mer kapital. Mye mer kapital. Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, etterspør økt risikovilje fra privat sektor til å investere i nye markeder, og særlig i Afrika. I det arbeidet bør sivilsamfunnsaktører oftere inviteres med på laget. Den kapitalen som sivilt samfunn sitter på, i form av kunnskap og forståelse for lokale kontekster i utviklingsland, er like avgjørende som den kapitalen privat sektor per i dag kvier seg for å investere.

Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær i Misjonsalliansen og Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. (Guro Asdøl Midtmageli, Erlend Berge)

Et massivt investeringsbehov

Ifølge FNs beregninger er det behov for minst 3200 milliarder dollar for å nå Bærekraftsmålene. Bistand alene, vil aldri kunne komme i nærheten av disse summene. I dag utgjør samlet bistand knappe 161 milliarder dollar årlig.

FN anslår at minst 1300 milliarder av det samlede behovet er innenfor områder der det er naturlig med investeringer fra privat sektor. Dette er vi ikke i nærheten av i dag. Også norske selskapers samlede investeringer i Afrika er begrenset, men når Equinor og Shell nå inngår et gass-samarbeid med Tanzania vil de totale investeringer være 1000 ganger årlig norsk bistand. Det er et unntak, men viser potensialet.

[ Jan Hanvold selger båten sin for å finansiere Visjon Norge ]

En risikoaversjon som gir mening

Det er betydelig grad av risiko forbundet med å investere i umodne markeder preget av usikre politiske forhold og høy grad av korrupsjon. Men det ligger også store muligheter i disse markedene!

Da Misjonsalliansen på 1980-tallet besluttet å etablere et prosjekt for å yte lån til små og mellomstore bedrifter i fjellbyen La Paz brukte de ikke mye tid på å diskutere risiko, til det var iveren for stor. Alliansen hadde ikke gjort dette tidligere, og hadde heller ikke råd til å ansette høyt lønnede finansfolk. Men man kjente området! Man snakket språket, hadde drevet sosialt arbeid der i en årrekke og kjente lokalbefolkningen. Man visste at skulle det lykkes, måtte banken bygges på bolivianske hender, i samarbeid med lokale krefter. I dag er dette prosjektet vokst til en selvstendig stiftelse med 1000 ansatte, over 60 filialer og flere milliarder i utlånsportefølje.

Bistand og business kan gå hånd i hånd. Når lokal kontekstforståelse og risikokapital fra bistandsmidler kombineres med markedsanalyse og private investeringer, legges grunnlaget for en verdiskaping som langt overgår det økonomiske omfanget av støtten. Det er dette vi nå rigger oss for i Etiopia.

Bistand og business kan gå hånd i hånd. Bistandens rolle er ikke å løpe næringslivets ærend, men å legge til rette for investeringer som ellers ikke ville funnet sted

Partnerskap for utvikling

Der Misjonsalliansen kan bank, sitter Kirkens Nødhjelp med nær 50 års erfaring og kontekstforståelse fra arbeid i Etiopia, og samarbeider tett med trosbaserte aktører og lokale organisasjoner. Behovene i landet er fortsatt betydelige: arbeidsledigheten er stigende, særlig blant de unge, og Etiopia står ovenfor den massive utfordringen å skape minst 2 millioner nye jobber årlig.

Den etiopiske finanssektoren er inntil videre ikke åpnet for utenlandske investorer, men myndighetene har tydelig uttrykt at dette er ambisjonen. Per i dag har om lag 40 prosent av landets voksne befolkning tilgang på en bankkonto. Et umodent marked med andre ord – men det er her mulighetene ligger!

I samarbeid griper vi disse mulighetene, med lokale bønder som viktig målgruppe. Som en del av Kirkens Nødhjelps omfattende utviklingssamarbeid, får lokale bønder opplæring og innsatsfaktorer slik at de kan starte med produksjon av egg, grønnsaker og frukt. Misjonsalliansens aksjeselskap, AMAS, utvikler en digital landbruksbank som tilbyr lån og kreditt, blant annet til disse bøndene. Med på laget er en etiopisk privat aktør som går inn som aksjonær i banken og allerede har forpliktet 65 millioner kroner i egenkapitalinvesteringer i banken. Ved også å tilby bøndene tilgang til sine kjøpesentre i Etiopia, etablerer man en fullstendig verdikjede som sikrer bøndene en sikker kjøper og høyere pris på varene enn hva det lokale markedet kan gi.

Per i dag er norske sivilsamfunnsorganisasjoner til stede i de fleste land i Afrika sør for Sahara. Dette er en kjemperessurs

Kapital og kunnskap

Det er gjennom Norads ordning for strategiske partnerskap at samarbeidet i Etiopia er gjort mulig. Norad finansierer prosjektutviklingen, sivilt samfunn bidrar til lokalsamfunnsutvikling, og privat sektor bidrar med kapital og gis muligheten til å etablere seg i markeder der de ellers ikke ville «turt» å gå inn.

Per i dag er norske sivilsamfunnsorganisasjoner til stede i de fleste land i Afrika sør for Sahara. Dette er en kjemperessurs. Bistandens rolle er ikke å løpe næringslivets ærend, men å legge til rette for investeringer som ellers ikke ville funnet sted. Sivilt samfunn har nettverkene, kontekstforståelsen og kunnskapsgrunnlaget næringslivet kan dra nytte av og som kan reduserer risikoen ved investeringen, så lenge målene er det samme. I det store er det jo vår felles framtid vi investerer i.

[ Der demonar møter Gud ]