Ifølge regjeringens forslag til ny § 270 i Straffeloven om konverteringsterapi, blir det ulovlig å påvirke noen «til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.» Slikt kalles å «krenke».

Det er såkalt skeive som ikke skal krenkes. Forslaget sier at de ikke skal påvirkes til å undertrykke, men fritt kunne praktisere sin seksuelle orientering. En ny lov skal sikre en slik frihet.

Bernt Oftestad Bernt Oftestad, professor emeritus og katolikk (Erlend Berge)

«Påvirkning» gjennom skrift, forkynnelse, lesning av (bibel)tekster o.l. i offentligheten vil ikke bli rammet av den nye paragrafen. Forslaget fra regjeringen karakteriserer derimot ulovlig påvirkning som «metodisk» og «systematisk». Den kan være basert på ulike vis, også religiøst. Kan man finne slik form for påvirkning på det religiøse feltet?

Skriftemålet

Fra protestantisk hold er det kommet substansiell kritikk mot lovforslaget. Hvordan skal forslaget vurderes ut fra katolske forutsetninger?

Det er trekk ved katolsk tro og praksis som har en særlig relevans når Den katolske kirke skal forholde seg til en ny § 270. I Den katolske kirke er skriftemålet et sakrament som alle troende forholder seg til. En katolikk går jevnlig til skrifte, noe Kirken oppfordrer til. Den troende oppsøker da presten i skriftestolen eller på annen måte for å bekjenne sine synder for ham. I det ligger anger og smerte over å ha gjort den gode Gud imot og avsky for den synd som er begått og bekjennes. Presten kan da på Kristi vegne løse den skriftende fra synden ved å formidle Guds tilgivelse og nåde. Men synd mot Gud skader både andre og en selv og bryter ned fellesskapet. Derfor pålegger skriftefaren den skriftende botsgjerninger for å gjenopprette skaden, forsones med sin neste og ledes inn i en dypere enhet med Kristus til et liv etter hans vilje i hellighet. Målet er at synden skal overvinnes ved nådens hjelp.

Rammer katolsk lære

Å gå til skrifte er å gå inn i en gitt og fast ordning, en «metode» og et «systematisk mønster» for å sitere lovforslaget. Vi ransaker oss selv for å bekjenne ærlig og redelig. I den angrende bekjennelse kan selvsagt inngå også sorg over seksuelle synder. Å leve i homofil relasjon er en slik seksuell synd, som bør bekjennes for å bli tilgitt. Skriftemålet skal påvirke alle troende syndere til å bryte opp for å realisere et nytt liv i nåden etter Guds vilje, det gjelder også om man lever i homofil relasjon.

En ny § 270 vil gjøre det katolske skriftemål i seg selv ulovlig og straffbart. For selv om den troende skrifter av egen fri vilje, er skriftemålet som sådan ulovlig. I proposisjonen understrekes at her vil den skriftendes konsensus «ikke være avgjørende».

Den forslåtte lov mot «konverteringsterapi» vil ramme katolsk lære og religiøs praksis avgjørende for katolikkers åndelige liv. Å overse, ta avstand fra katolsk lære eller late som den ikke fins, slik det gjøres i og utenfor Kirken, endrer ikke lærens forpliktende innhold.

