Fagforbundet Teologene: «Kirkemøtet må vise ledelse og avvise Kirkerådets innstilling»

Fagforbundet Teologene har sett innstillingen fra Kirkerådet til Kirkemøtet i saken om kirkelig organisering. I likhet med mange andre kirkelige aktører som har talt tydelig den siste tiden, ber vi nå Kirkemøtet besinne seg og snu i tide. En må nå vise ledelse og avvise Kirkerådets innstilling.

Thore Wiig Andersen, Fagforbundet Teologene. (privat)

Vi har anerkjent behovet for styrket ledelse og sammenheng på alle nivåer i kirken. Men den modellen som Kirkerådet nå har tegnet ut har store svakheter og store uklarheter. Det er umulig å se at den kan fungere som en samlende nasjonal modell, som skaper forutsigbarhet, kompetent arbeidsgiveri og like arbeidsvilkår for kirkens ansatte. Nå må Kirkemøtet vise klok ledelse. Det er tida nå.

Fagforbundet Teologene avga høringsuttalelse til Müller-Nilssen-utvalgets rapport om kirkelig organisering høsten 2021. Der tok vi til orde for modell 2. Fagforbundet Teologene uttrykte da at hvis denne modellen ikke ble vedtatt, så ville være bedre med en status quo-situasjon, der en blant annet arbeider for bedre samhandling og kultur, samt koordinerer HMS-arbeidet på tvers. Vi sa i vårt høringssvar den gang: «Vår uttalelse baseres på dagens kirkevirkelighet som hverken kan eller bør snus helt opp-ned. Gode ordninger og eksisterende strukturer bør forbedres, fremfor å innføre helt nye. Dette er både økonomisk mer fordelaktig og skaper minst støy i en organisasjon preget av en uro kirkelig organiseringsdebatten har skapt, og som i tillegg har store rekrutteringsproblemer.»

Med bakgrunn i dette vi hele tiden har ment, vil vi på det sterkeste advare Kirkemøtet mot å vedta innstillingen til Kirkerådet som har store svakheter og uklarheter.

[ Advokatforeningen: Forbønn vil ikke bli straffet ]

Arbeidsgiveransvar og økonomi

Forslaget Kirkerådet legger frem til Kirkemøtet 2023 er skremmende fragmentarisk når det gjelder arbeidsgiveransvaret. Vi vil på det sterkeste advare mot en organisering som skaper store utfordringer og uklarheter knyttet til ulike roller, gir grobunn for ulik praksis når det gjelder arbeidsvilkår og ledelse, medbestemmelse og HMS i hele landet. Den norske kirke trenger ikke mer uklarhet om dette.

Vi er også dypt bekymret for økonomien knyttet til Kirkerådets forslag. Hele begrunnelsen for bak nyorganisering var å spare penger og skape en mer effektiv drift. Vi ser det som svært sannsynlig at midlene som til nå er brukt på utredning samt gjennomføring av dette forslaget vil svekke betydelig kirkens førstelinje økonomisk og svulme byråkratiet på bekostning av førstelinjetjenesten. Allerede er altfor mye ressurser brukt på dette. Vi tror dette blir dyrere og dårligere organisering.

Vi ser det som svært sannsynlig at midlene som til nå er brukt på utredning samt gjennomføring av dette forslaget vil svekke kirkens førstelinje økonomisk

Må jobbes mer med kulturutvikling

Å jobbe mer med felles kulturutvikling vil være et viktigere grep enn å bruke masse ressurser på en uklar kirkeorganisering som vil bli konfliktforsterkende, på grunn av uklarhet i roller og ansvar. Det er verdt å merke seg at ingen av kirkens arbeidstakerorganisasjoner ønsker denne modellen. Det er et stort risikoprosjekt å gjennomføre noe som har så liten legitimitet både blant kirkens ansatte og folkevalgte.

Vi har sagt klart i fra før, men nå frykter vi alvorlig for rekruttering, arbeidsmiljø og økonomi!

Kjære Kirkemøte; snu i tide. Det er ennå ikke for seint. Å forbedre dagens ordning vil gi ro til ansatte, bidra til å ha klart fokus på det kirken bør prioritere å ha fokus på fremover; å formidle evangeliet til alle i hele landet. La oss nå samle innsats på dette, i stedet for enda mer utmattelse blant kirkelige ansatte og folkevalgte, dårlig økonomi og uklare roller og konflikter på en fremtidig kirkelig arbeidsplass.

[ Reiser heim til Ukraina med pengar frå Norge ]