«Å fjerne kirkeasylet er å fjerne symptomet i stedet for den underliggende årsak»

For oss reiser det minst to problemstillinger; krenking av kirken som hellig rom, og kirkens omsorg for mennesker i nød. Dette er et oppsiktsvekkende brudd med en tradisjon som strekker seg århundrer tilbake i tid, og som gjelder over hele den kristne verden. Dernest handler det om å fjerne symptomet i stedet for den underliggende årsak.

Store svakheter i behandlingen

Gjennom arbeidet som støttegruppa har gjort for familien Collin har vi gang på gang avslørt store svakheter i måten forvaltninga behandler utlendingssaker. Vi har derfor gjentatte ganger påpekt feil som vi mener er gjort i vår sak, og som vi også har hørt om fra andre saker.

For oss synes det åpenbart at det finnes én form for rettssikkerhet for norske statsborgere og en annen, mye svakere, rettssikkerhet for asylsøkere. Eller hva skal man si om et system som gir ett menneske, en nemndleder, makt til å avgjøre om det er tvil i en sak? Her gjelder det at ved tvil er UNE pliktig å innkalle til nemndmøte. Men når samme nemndleder fem ganger nektet å erkjenne at det var tvil uansett hvor mye dokumentasjon og vitneerklæringer som ble sendt inn, ble det aldri avholdt nemndmøte for familien Collin. Dette viser oss et dysfunksjonelt system som det må være en plikt for både regjering og storting å gjøre noe med!

Ingen endringer i sikte

Etter forliket som resulterte i at familien Collin kunne gå ut av kirkeasylet hadde vi forventninger om at nå ville man se nærmere på behovet for endringer og forbedringer i utlendingsforvaltninga. Men hva er det som skjer?

Nei, det kommer ingen slike signaler fra regjeringa og/eller Justisdepartementet om dette. Derimot går man umiddelbart til angrep på kirkeasylet og vil legge til rette for at det avvikles. Det er etter vår klare oppfatning å begynne i feil ende. Vi trenger ei forbedret forvaltning som ivaretar rettssikkerheten for asylsøkere på lik linje med norske statsborgere. Fra enkelte hold har man foreslått å opprette en forvaltningsdomstol; gjerne det hvis det kan ivareta asylsøkere på en bedre måte enn i dag!

Frykter for framtida

Hva tror man vil skje dersom kirkeasylet avvikles? At fortvilte mennesker straks vil la seg bli sendt tilbake til det man flyktet fra? Vi tror ikke det. Derimot frykter vi mennesker i økende grad da vil gå under jorda for å slippe returnering.

Vi ønsker at kirka også i framtida skal være et hellig og ukrenkelig rom. Men vi ønsker også at rettssikkerheten i norsk asylpolitikk blir forbedret slik at det ikke skal være behov for kirkeasyl.

Kjellrun Skoglund

Odd Fredriksen

Katrine Boel Gregussen

Per-Inge Søreng

Kari Berntsen

Jonathan Blamire

Sissel Rabben Berntsen

Svein-Arild Berntsen

Trude Killie Solli

Ruth-Astrid Stellmacher

Frank Stellmacher

Bjørn Ringstad

Balasingham Yogarajah

