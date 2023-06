Nylig hadde NRK et oppslag om at at flere heterofile par som vil gifte seg i Den norske kirke velger den nye, kjønnsnøytrale ekteskapsliturgien. Biskop emeritus Halvard Nordhaug sa i et intervju i den anledning at «En av grunnene til dette er trolig at prestene har en favoritt.»

Det er jeg helt enig i, og fulgte opp med å karakterisere dette i et Facebookinnlegg som en boikott av en liturgi i forhold til en annen, i dette tilfelle en preferanse av den nye av 2017 mot den andre og eldre (sist bearbeidet i 2003). En av prestene som ble intervjuet av NRK uttalte nemlig at når det gjalt de to liturgiene for vigsel, la hun bare fram den nye: «Hun legger det ikke engang fram som et valg. Delvis fordi hun synes paret har nok å forholde seg til, og delvis fordi hun mener den nye favner bredere for de ulike parene hun vier».

Torrey Seland, professor emeritus, VID vitenskapelig høgskole. (privat)

Fortielse eller boikott

Det er mulig at ordet boikott er et litt sterkt ord, og jeg kan forstå at den som rammes av det, føler det slik. Men når en sier at en ikke engang legger det frem som et valg, og senere begrunner det med at som prest står en fritt til å presentere den liturgien en mener er best egnet, er det i alle fall uttrykk for en sterk favorisering.

Å fortie og favorisere er ikke langt unna det en vanligvis mener med boikott.

Å fortie og favorisere er ikke langt unna det en vanligvis mener med boikott. På bakgrunn av Kirkemøtets ordning om at disse to vigselsliturgiene er laget fordi en betrakter de to ulike synene på homofil vigsel som likeverdige, ville det det være greit om prestene også fulgte opp dette med å presentere begge liturgiene som likeverdige, og la brudeparene velge selv.

Samtidig er det en del andre prester som bare presenterer den gamle liturgien, oftest fordi de ikke ser seg i stand til å vie samkjønnede. Men den nye liturgien kan også brukes av to-kjønnede par. Den er riktignok laget på grunn av Kirkemøtets vedtak om vigsel av samkjønnede, men er ikke utelukket for andre. Det ville være greit om også disse prestene fulgte opp dette med å presentere begge liturgiene som likeverdige, og la de heterofile brudeparene velge selv.

Et springende punkt

Et springende punkt i denne lille debatten og i de ulike synene, er spørsmålet om hvem det er som skal bestemme hvilken liturgi som skal brukes. Er det prestene, eller de som skal gifte seg? Det står ingen steds i disse to liturgiene noe om hvem som bestemmer dette.

Tradisjonelt har vel de fleste prester tatt det som en selvfølge at det er de som bestemmer det meste når det gjelder bruk av ulike liturgier eller ulike liturgiske innslag. Men det er ikke helt korrekt når det av noen prester hevdes at det finnes ingen andre kirkelige handlinger eller gudstjenester der det er andre enn forrettende prest som «velger» liturgi. Det var slik for en en tid tilbake, men ikke nå lenger. Mest tydelig ser en nok det i gravferdsliturgien.

Samarbeid og fellesskap

Det er helt legalt, og vel også ønsket, at de som vil gifte seg i Den norske kirke kommer med ulike forslag om hvilke ulike innslag de ønsker å ha med i vigselen. Prestene har her i mange tilfeller det avgjørende ord, men dette skjer vel oftest i en dialog med de parene det gjelder.

I utformingen av gravferd er dette enda tydeligere, og flere har for ikke lenge siden gitt uttrykk for at den nåværende gravferdsliturgien bør gjennomgås på nytt med det for øye å åpne opp for en sterkere deltakelse av den nærmeste familie, samt også drøfte eventuelle ønsker avdøde måtte ha hatt. Men igjen, slik det er nå er det prestene som har den endelige avgjørelsen (og organisten om det musikalske).

Men også her bør vel de ulike muligheter som finnes, og de som måtte komme, presenteres for de nærmeste, og slik trekke dem inn i tenkningen omkring en kristen gravferd. Om noe forties, kan det endog være noen som vil karakterisere også dette som en boikott.

