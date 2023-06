«Vi minnes minnes ofrene for en kynisk menneskesmugling og farefulle reiser»

Stadig flere er drevet på flukt i vår tid. Vi som er samlet til generalforsamling i Konferansen av europeiske kirker disse junidagene, blir brutalt minnet om det. Mens møtet i Tallinn pågår kommer nyheten om mer enn hundre migranter som er savnet og antakeligvis druknet i Middelhavet. Forsamlingen tar ett minutt stillhet for å minnes disse. Siden årtusenskiftet er mer enn 30.000 døde på denne farefulle flukten over havet. Det er brutalt mange.

Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den norske kirke (Dorthe Karlsen)

20. juni er verdens flyktningdag, og mange menigheter i Europa bruker den til å minnes ofrene for en kynisk menneskesmugling, farefulle reiser og mangel på trygghet. De europeiske kirkene som er samlet i Tallinn, oppfordrer igjen til å be for flyktninger og migranter på kommende søndag. Men også minnes de mange ofrene, og fornye solidariteten. «Jeg var fremmed», sa Jesus en gang. Og spør om vi ser, og tar imot, i dag.

Ingenting å komme tilbake til

Det er mer enn 110 millioner mennesker på flukt i dag, ifølge FN. Tallet er nesten doblet på få år. Det er urovekkende. Årsakene er blant annet krig og konflikt, forfølgelse, og øvrige menneskerettighetsbrudd. Klimakrisen bidrar også i økende grad. Jeg besøkte Syria for kort tid tilbake. Siden krigen begynte i 2011 er nær 14 millioner drevet på flukt, om lag halvparten ut av landet. Mange lever i enkle teltleirer i naboland. Andre er heldige og har fått et nytt liv i norske lokalsamfunn. Foreløpig er det ingenting å komme tilbake til. Sanksjoner, hyperinflasjon og klimaendringer gjør hverdagen svært krevende for dem som er igjen.

Den norske kirke er medlem av Det lutherske verdensforbund (LVF), som helt siden opprettelsen etter Den andre verdenskrig har hatt et tydelig humanitært fokus på flyktninger. LVF er den viktigste trosbaserte partneren for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Flere millioner flyktninger får livsnødvendig hjelp gjennom dette arbeidet. Syriske flyktninger i nærområdene er blant disse. Men også et omfattende arbeid på Afrikas Horn og for ukrainske flyktninger.

Mange menigheter markerer flyktningdagen i gudstjenester og andre arrangement disse dagene i juni. Ikke minst har mange menigheter engasjert seg for både syriske og ukrainske flyktninger gjennom lang tid. Nye vennskap er etablert og håp skapt. Dette er kirkelig diakoni på sitt beste!

