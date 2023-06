«Vekkelse kan være et viktig bidrag til å skape et bedre samfunn»

Det ser ut til å være en økende interesse for vekkelse, som har gitt seg utslag i flere innlegg og reportasjer, blant annet i Vårt Lands spalter. Noe av bakteppet for dette er nok at det rapporteres om at vekkelse har brutt ut flere steder, også i Norge. Som fenomen kan vekkelse forstås på ulike måter, men det starter gjerne med at troende blir vakt og får en personlig gudserfaring. Så formidles dette videre til andre som også blir grepet av budskapet og vekkes til et dypere fellesskap med Jesus og tjeneste for ham.

Men et aspekt ved vekkelse som kanskje ikke alltid får den oppmerksomheten det fortjener, er de samfunnsmessige effektene dette ofte bringer med seg. Noen historiske eksempler på dette kan være verdt å undersøke nærmere før vi ser på hva dette kan innebære for oss i dag.

Truls Liland, stipendiat ved Hauge School of Management. (NLA Høgskolen Staffeldtsgate)

Fattigdomsbekjempelse og diakonalt arbeid

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) hadde en sterk gudsopplevelse mens han jobbet på jordet ved familiegården Hauge utenfor Fredrikstad i 1796. Mens han reiste rundt i hele Norge og forkynte budskapet han selv hadde fått videre til andre, dannet de som responderte på hans forkynnelse vennesamfunn av haugianere rundt i hele landet. Ut fra denne vekkelsen startet haugianerne bedrifter og engasjerte seg i områder som politikk, utdanning og kirkeliv for å bidra til et bedre samfunn. De bidro vesentlig til lese- og skriveopplæringen i Norge på 1800-tallet. I tillegg jobbet de for å redusere fattigdom, lindre nød og skape arbeidsplasser gjennom sine næringsvirksomheter. Hauges opplevelse, vekkelsen som fulgte og samfunnsengasjementet ser med andre ord ut til å henge sammen.

Thomas Ball Barratt (1862-1940) hadde en livsforvandlende gudsopplevelse i USA i 1906. Han forkynte og formidlet dette videre da han kom tilbake og mennesker ble sterkt berørt av Gud. Barratt brakte med dette pinsevekkelsen til Norge og Europa. Forkynnelsen vektla frelse og omvendelse, men også noe av det som etter hvert kjennetegnet pinsebevegelsen: åndsdåp, åndsfylde og nådegaver. Dessuten vokste det frem et sterkt sosialt og diakonalt engasjement blant de som havnet på utsiden av samfunnet. I dag kommer dette blant annet tydelig til uttrykk gjennom arbeidet til Evangeliesentret innen rusomsorg. Et annet eksempel er Betania Altas mangeårige innsats innen eldreomsorg og psykisk helsevern. Det stoppet altså ikke med sterke opplevelser, men disse mobiliserte til medmenneskelig innsats og sosialt engasjement.

Mennesker som blir vakt av Gud og vender seg til ham ender ikke opp med å holde dette for seg selv eller distansere seg fra verden

Møte med Gud fører til sosialt engasjement

Hva så med andre vekkelser? Evan Roberts (1878-1951) i Wales ble vakt av Gud og vekkelsen han stod i, ofte referert til som «vekkelsen i Wales», bidro blant annet til at kriminaliteten i byene som ble berørt, gikk betraktelig ned. Det sosiale engasjementet i kjølvannet av vekkelsen Frelsesarmeen kan også nevnes. William (1829-1912) og Catherine Booth (1829-1890) ble dypt berørt av Gud da de startet dette viktige arbeidet der vanskeligstilte grupper fikk erfare både omsorg og en ny start i livet. Mønsteret er imidlertid det samme. Det som startet som et sterkt og livsforvandlende møte med Gud, førte til et sterkt åndelig og sosialt engasjement, som igjen bidro til positive samfunnsendringer.

Vekkelse handler definitivt om mye mer enn det vi har beskrevet, men samtidig ser det ut til å være en interessant kobling. Basert på eksemplene over, ender ikke mennesker som blir vakt av Gud og vender seg til ham opp med å holde dette for seg selv eller distansere seg fra verden. Snarere tvert imot, ønsker de å formidle videre det de har hørt og sett. De bærer også med seg en del av Guds omsorg for de som sliter og bidrar gjennom dette til positiv samfunnsendring.

Den personlige erfaringen og gudsopplevelsen kommer først, men som vi har sett blir det for snevert å kun vektlegge dette når vi ser på hva vekkelser bidrar til. Da må vi også inkludere samfunnsperspektivet. Det gjelder også i dag. Vekkelse og fornyelse kan dermed være katalysatorer for et positivt samfunnsengasjement og et viktig bidrag til å skape et bedre samfunn. Det trenger vi i dag.

