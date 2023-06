Av Vårt Land 13. juni fremgår det at Bønnelistas Jo Hedberg «frykter for valgjuks når forhåndsstemmer avgis digitalt»; «derfor bør vi gjøre valget på gamlemåten». Fem dager tidligere fryktet han i Dagen regelbrudd: «Under forhåndsvalget i 2019 var lokalet nærmest tapetsert med plakater for Åpen folkekirke enkelte steder».

Dette skal man ikke uten videre kimse av, selv om de ansvarlige kommer med beroligende kommentarer. I et innlegg på Verdidebatt i september 2015 omtalte jeg flere feil ved valget det året. I mitt valglokale lå alle stemmesedler på ett bord, under oppsikt av en valgfunksjonær, og det var fullt mulig for vedkommende, og andre velgere, å se hvilken liste jeg benyttet. Verre var det at dette antagelig skyldes feil i valghåndboken og i foiler som ble brukt ved opplæring av valgfunksjonærer.

Hedbergs anliggende er at han vil ha valg på gamlemåten, og da ikke bare unngå digital stemmegivning

Vil tilbake til gammel valgordning

Valg vil aldri bli feilfrie, men det skal mye til at feilene får betydning. Hedbergs anliggende er at han vil ha valg på gamlemåten, og da ikke bare unngå digital stemmegivning. Bønnelista vil gå tilbake til den helt gamle valgordningen, slik det heter i valgprogrammet, «valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden».

Dette er et standpunkt Bønnelista ikke er alene om. I Frimodig kirkes valgprogram heter det at man vil «ha kirkelige valg i menighetens lokaler, og som hovedregel i tilknytning til gudstjenestefeiringen».

Vi vet at hvis Bønnelista og Frimodig kirke vinner fram, vil vi slippe strevsomme valgordninger

Valgdeltakelsen vil synke

Dette er nok hovedgrunnen til at Knut Alfsvåg fra Frimodig kirke ironiserer over demokratisering, i Dagen 1. juni og i Vårt Land dagen etter: Hvis Åpen Folkekirke får bestemme «må vi nok streve med demokratisering […] til Jesus kommer igjen».

Hva angår det siste kjenner ingen dagen og timen. Men vi vet at hvis Bønnelista og Frimodig kirke vinner fram, vil vi slippe strevsomme valgordninger. Og valgdeltagelsen vil synke til en tredel av hva den er nå. Det ser ut til å være det de to partiene ønsker. Det kom tilsvarende advarsler fra konservativt hold før valget i 2015, da man fryktet altfor stor valgdeltagelse.

