Hurra for digitalt kirkevalg!

Jo Hedberg i Bønnelista frykter digitalt kirkevalg og mener det er tryggere å gjøre det på gamlemåten. Vi i KABB sier hurra! Når løsningen er universelt utformet vil personer med synstap og leseutfordringer endelig kunne delta etter valgets premisser – nemlig at valget skal være hemmelig.

Faren for valgfusk er stor når synshemmede og andre som trenger lesehjelp hittil har vært nødt til å ty til ukjente hjelpere eller venner, for å få tilgang til hvilke navn som står på stemmeseddelen og for å gjøre endringer på den. Nå kan funksjonshemmede sitter hjemme i egen stue og delta i all hemmelighet på lik linje i kirkevalget.

Øyvind Woie, Generalsekretær, KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Privat)

Egentlig ville vi nok gjerne møtt opp, men mange er glade for å slippe å være den byrden som regelverket for kirkevalg beskriver i sitt materiell. For norske menigheter slipper nemlig å tilrettelegge eller å ha universelt utformede lokaler dersom det «innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten».

Vi våger å påstå at kirkevalget 2023 er dårlig tilrettelagt for den godt over halve millionen funksjonshemmede personer som er medlem i Den norske kirke. Det viser seg også i valglistene, få eller ingen av kandidatene har funksjonsnedsettelser. Universell utforming har lav prioritet.

Digitalt kirkevalg er et viktig veivalg for likestilling og tilhørighet for funksjonshemmede i Den norske kirke. Den gevinsten er så stor og viktig at den lett vipper ut fryktsomme spekulasjoner om manipulering av kirkevalg

Vi i KABB har selv vært med å teste om løsningen funker for synshemmede. Det vi har sett virker lovende – nå gleder vi oss til hemmelig, digitalt kirkevalg.

