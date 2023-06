«Hva ønsker MorFarBarn å oppnå med å bruke regnbuefargene?»

Vi er inne i Pride-måneden, og nyhetsbildet er preget av skeives kamp for å være den de er og få elske den de vil.

Jeg vet ikke alt om Pridebevegelsens program, men dette har jeg skjønt: Skeive har fortsatt en kamp å kjempe for sin eksistens.

Olga Elisabeth Slettahjell (Privat)

Stiftelsen MorFarBarn har lenge hatt helsides annonser i Vårt Land der de med Jesus og Bibelen som autoritet går hardt ut mot homofil praksis og skeives ønsker om å stifte en familie.

Nytt nå er et nettsted, «The Dark Side of the Rainbow» som daglig publiserer nytt stoff mot det Pride står for, og som annonserer på Vårt Lands nettsider. Jeg har ikke lest alt dette, heller vet jeg ikke nok om Pridebevegelsens program til å kunne imøtegå den nevnte organisasjonens motargumenter.

Stadig sterkere press mot LHBTQ-personer

Men dette har jeg skjønt: MorFarBarn representerer tradisjonelt syn på ekteskap og familie og majoriteten i samfunnet. De skeive som samles under regnbueflagget er en minoritet som fortsatt må kjempe for sitt liv mange steder i verden, eksempelvis i Uganda der dødsstraff nylig ble innført for homofilt samliv.

Ifølge Amnestys nettsider er homofili kriminalisert i 62 land, derav 11 som praktiserer dødsstraff for homofile handlinger. Konservative krefter i demokratiske land øver stadig sterkere press mot LHBTQ-personer, også i vår del av verden. Et perspektiv for Vladimir Putin i hans «hellige» krig er også kampen mot homofili og for den tradisjonelle familien.

Regnbuen som symbol

Regnbueflagget er en minoritetsgruppes frigjøringssymbol og det er så viktig for denne gruppen. Det ble opplyst på nyhetene at der flagget henger, vil man føle seg trygg og akseptert. Derfor synes jeg det er underlig og litt søkt at MorFarBarn bruker nettopp regnbuefargene i sin kampanje. Hva ønsker man å oppnå med det?

Jeg undres om pådriverne i denne organisasjonen tar innover seg den smerten og kampen for sine liv som personer født utenfor «det normale» fortsatt kjemper verden over.

Frykt etter terror

I disse dager kom en knusende rapport om PST i forhold til om de kunne hindret terroren mot Pride i fjor sommer.

Jeg tar ikke mål av meg å fullt ut forstå hvordan skeive opplever sin situasjon nå, etter terroren 25. juni i fjor som forårsaket to døde og mer enn 20 sårede, pluss alle andre tilstedeværende som opplevde sitt livs mareritt. I tillegg til all sorg og smerte for dem som mistet sine kjære, og sårede med langtidsvirkninger psykisk og fysisk, er ringvirkningene store også for den enkelte i miljøet. Mange tør ikke lenger vise fram hvem de er.

Som heterofil kan jeg gå fritt omkring i vårt samfunn uten å måtte kjenne på en slik frykt. Målet må være at alle, også skeive, kan ha det slik. Dette vil være mitt fokus, ikke bare i Pride-måneden, men hele året.

