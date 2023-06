Da Matteus skrev sin Jesushistorie midt i 80-årene et sted i Syria, har han tenkt at den kristne kirke skulle være en veiviser for verden. «Dere er jordens salt» lot han sin Mester si til disiplene. «Dere er verdens lys!» (Matt. 6.13-16). Matteus var inspirert av den oppstandne og hadde en visjon om at kirken skulle vise verden hvordan livet skulle leves. «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!»

Helge Hognestad

Matteus’ visjon

Dette er bemerkelsesverdig. For på Matteus’ tid (ca. 85 e.Kr.) var de kristne veldig utsatt. Jødene, som i krigen mot Rom hadde lidd totalt nederlag i år 70, strammet inn for å holde på sin identitet som folkefellesskap. Det gikk ut over kristne, som inntil da hadde levd i ly av det jødiske fellesskap.

Av historiske årsaker hadde jødene, som det eneste folk innenfor det romerske imperium, privilegier som ingen andre hadde: De var blant annet fritatt fra å ofre til keiseren. Alle andre folkegrupper var pålagt slikt offer. I midten av 80-årene laget jødene imidlertid en forordning som gjorde at kristne ble utstøtt fra fellesskapet. Dermed mistet de kristne tryggheten. De måtte blant annet delta i ofring til keiseren. Nektet de, var det dødsstraff. De sto overfor mektige krefter.

Romernes forfølgelse av de kristne begynte da. Dette er bakgrunnen for den utrolige visjonen som Matteus, i den oppstandnes navn, forkynner til sin menighet: Gå ut til «alle folkeslag», og gjør dem til Jesu disipler! Dere er jordens salt! Dere er verdens lys!

Ja, mer enn det. «Folkeslagene» skulle til slutt dømmes på hvordan de hadde tatt imot Jesus-utsendingene, «det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg». Utsagnet om de sultne, utstøtte, syke, fremmede og fengslede i domstalen Matt. 25, gjelder ikke verdens lidende mennesker generelt, men disiplene, de kristne forkynnere.

Så sterkt har forfatteren av Matteusevangeliet opplevd arven fra Jesus. Bildet med det kristne fellesskap som «jordens salt» peker på oppgaven med å forhindre forråtnelse og bevare skaperverket. Bringe menneskeheten videre, være lys som viste vei og redde jorden fra kaos, ødeleggelser og ulykker.

De kristne grupper og institusjoner ble etter hvert som alle andre

Salt og lys i dag

Vi må i dag bare konstatere at slik ble det ikke. De kristne grupper og institusjoner ble etter hvert som alle andre: Styrt, ikke av det indre gudsriket og kjærlighet, men av ego, av jeg-bevissthetens begrensede horisont – uenighet, strid, ukjærlighet, undertrykking, maktbegjær, maktmisbruk, mistenksomhet, retthaveri, fordømmelse, krav, sikring av seg og sitt. Her i landet er vi nylig blitt minnet om kirkens bidrag til undertrykkelse av minoriteter.

Men takket være Matteus og de andre er selve budskapet intakt: Jorden bæres av en guddommelig kjærlighet og hvert menneske er i sitt indre forbundet med gudskraften. Verden er ikke en kamparena hvor den sterkeste overlever, men et sted hvor den med mest kjærlighet, som bærer korset, vinner og fører livet videre.

Mange har forstått og lever etter dette i dagliglivet. Også samfunnsmessig har flere uttalelser de siste årene vist at Jesu ord om salt og lys blir tatt på alvor. Pave Frans uttalte i 2015 at Jorden synes å utvikle seg til et «umåtelig søppeldeponi», global oppvarming er «en av menneskehetens viktigste aktuelle utfordringer», og det er derfor av største betydning å «drastisk» redusere utslipp av drivhusgasser. 60 prester og teologer i Den norske kirke uttalte seg i et åpent brev i 2020, og ba regjerningen om å «kutte klimagassutslippene slik at Norge innfrir kravene som følger av Paris-avtalens mål». Og Kirkemøtet høsten 2022 ba «regjerningen lytte til anbefalinger fra det internasjonale byrået IEA’s rapport om å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel». Jordens salt – Matteus blir forstått!

Kirken bærer på visdom

Kirken står overfor sterke krefter, blant dem er KonKraft (KonkurranseKraft), et samarbeid mellom NHO, LO, oljeselskaper og regjeringspartiene og Høyre, om å sikre norsk oljevirksomhet gode betingelser – et samarbeid som gjør det nesten umulig å forandre oljepolitikken (Dagsavisen 29.11.21). Dette er sterke krefter som bidrar til fortsatt oljevirksomhet og til økt drivhusgass.

«Forurensing av jordkloden er bare en ytre refleks av en indre psykisk forurensning» sier Eckhart Tolle, «problemet er at millioner av ubevisste enkeltpersoner unnlater å ta ansvar for sitt eget indre rom». Kirken har redskaper til å ta ansvar.

Kirken bærer på en visdom som «ingen av verdens herskere har kjent» sier Paulus, en visdom som kan gjøre jorden til et sted hvor blomster gror i mangfold og kjærligheten utfoldes, og hvor lyset skinner for menneskene. Einstein skal ha sagt at en ikke kan løse et problem med den samme bevissthet som skapte problemet. Jesu bidrag til menneskeheten var å heve bevissthetsnivået ved å peke på det indre gudsriket. Og kirken skulle bringe hans sak videre. Det er en jobb å gjøre.

