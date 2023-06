Professor i internasjonal diakoni, Hans Morten Haugen, prøver i Vårt Land 5. juni å overbevise oss om at Guds ord ved skapelsen, om at menneskene skal dyrke og verne jorda, ikke lengre bør gjelde. Slik jeg vurderer klimakrisa, er jeg dypt uenig.

De rike har skylda

Første argument han fører mot forvalteroppdraget er at menneskene utgjør den største trusselen for at planter og dyr skal overleve. Det er sant, men det er ikke hele menneskeheten som utgjør denne trusselen, det er de aller rikeste som ødelegger for de mange fattige i verden. Dessuten er det produsentene av fossilt drivstoff som har hovedskylden.

FNs klimapanel hevder bestemt at vi fremdeles kan oppnå klimamålene, men bare om vi reduserer klimautslippene radikalt innen kort tid. Men viljen til en slik omvendelse er dessverre ikke tilstede. Skjer det ikke radikale endringer innen noen få år, må de mange fattige lide ufattelig på grunn av ugjerningene, en hån mot Gud. Når vi ikke klimamålene, får vi etterhvert verdens største urettferdighet, mer død og ødeleggelser enn verden noengang har erfart i historisk tid.

Teologien må få fram hvordan mangler ved kapitalismen ødelegger jorda

Forvalteransvaret

Det andre argumentet til Hansen er at det er feil å plassere mennesket utenfor naturen, at vi er sammenvevd med prosessene som opprettholder livet. I det tredje argumentet mener han at forvalteransvaret vårt bygger på at dyr er avhengig av mennesket. Han mener det er omvendt, planter og dyr klarer seg uten mennesker, men mennesker klarer seg uten planter og dyr.

I stedet for å følge forvalteransvaret, bør vi fokusere på Guds forhold til alt som har livsånde i seg, konkluderer han. Jeg er enig i at vi kristne bør fornye vår teologi for hvordan vi skal forholde oss til Guds natur. Teologien må få fram hvordan mangler ved kapitalismen ødelegger jorda og foreslå lover som blant annet gjør det kriminelt å bruke atmosfæren som søppeldynge.

Men å oppgi forvalteransvaret for klimakrisa er det samme som gi kreftene som ødelegger jorda fritt spillerom. Da vil det forferdelige skje. Det eneste som kan redde oss er at vår herre Jesus kommer tilbake for å opprette sitt rike på jorda, men også for å dømme levende og døde. Og jeg forstår Bibelen slik at Gud må straffe dem som ødelegger jorda.

Tre nye oljefelt

Det er vanskelig for kirkene i Norge å snakke sant om klimakrisa. Oljelandet bygger på usann propaganda om oljeeventyret og at oljevirksomheten vår er en del av løsningen av krisa. Å snakke sant om klimakrisa i Norge koster, og det splitter folket.

Samme dag som Hansen skrev, vedtok Stortinget den galskap å vedta leiting etter tre nye oljefelt. Vedtaket sier rett ut at Norge ikke bryr seg om Parisavtalen med klimamålene. Extinction Rebellion protesterte utenfor Stortinget, men norsk media hadde ingen innsigelser, heller ikke min viktigste avis, Vårt Land.

