«Store teknologiselskaper styrer mye av barna våre sin hverdag»

Den raske utbredelsen av kunstig intelligens (KI) viser ingen tegn til å stanse. Jeg er bekymret for den manglende reguleringen av KI på sosiale medier og hvilke potensielle konsekvenser dette har for barn og unge.

Generativ kunstig intelligens opplever nå en betydelig oppblomstring. Dette kraftfulle verktøyet blir stadig mer integrert i våre liv. Vi er allerede kjent med chatbots som ChatGPT og kunstige bilder av Donald Trump som blir arrestert av et aggressivt politi, men KI vil integreres i mail, søkemotorer, skrivebordsløsninger og tilnærmet alle digitale hjelpemidler vi har. KI vil ligge i lommen vår.

Stor nytteverdi, men stort skadepotensial

Denne nyskapende teknologien er i utgangspunktet positiv. På mange områder vil KI effektivisere måten vi jobber på. World Economic Forum omtalte kunstig intelligens i Global Risk Report som en av de fremvoksende teknologiene med størst nytteverdi, men også med størst skadepotensial. Det er avgjørende at vi sitter i førersetet på dette området og sørger for en omfattende regulering for å hindre misbruk.

Det er derfor nødvendig å kontinuerlig være oppmerksom på hva som er en ansvarlig og ønsket utvikling av kunstig intelligens, og hva vi kan gjøre for å forhindre en uheldig utvikling.

Videoene som dukker opp på skjermene våre vil bli mer og mer overbevisende. Hjernen vår er laget for å kunne stole på sansene. Klokkeklare videoer av politikere eller kjendiser vil bli vanskelige å ikke tro på. Det krever ingen spesielle ferdigheter, ei heller penger, for å lage bilder eller videoer som ser realistiske ut. Jo flere slike bilder og videoer som vil sirkulere, jo vanskeligere vil det bli å ha tillit til noe som helst.

Teknologiselskapene styrer hverdagen

Nå ser vi en større og uroliggende utbredelse av KI i sosiale medier, som ved for eksempel Snapchats AI-«venn». Jeg er positiv til ny teknologi og mulighetene det kan gi, men vi må ikke være naive. Det er store teknologiselskaper som styrer mye av barna våre sin hverdag.

I de siste dagene har medier meldt om at Snapchat vurderer å la AI-vennen bruke reklame i samtalene med brukerne. Snapchat kan med dette utsette barn for betalt markedsføring og reklame uten at noen andre vet hva som skjer. Utviklingen der kunstig intelligens fremstår som en venn som gir objektive anbefalinger, er alarmerende.

Barneombudet har allerede gitt uttrykk for bekymring over den potensielle påvirkningen kommersielle interesser kan ha på barn og unge gjennom slike kanaler. Det er avgjørende at vi tar grep for å sikre at reklameforbudet også opprettholdes i denne nye æraen der kunstig intelligens spiller en stadig større rolle. Barn er også særlig utsatt for avhengighetsskapende og manipulerende internettplattformer.

Allerede for sent ute

Reklame mot barn er ulovlig i Norge og det må også gjelde på plattformer som Snapchat. Det kan ikke være teknologigigantene som lager reglene. Vi er allerede for sent ute. Derfor har jeg stilt statsråd Toppe et spørsmål om hvordan hun vil sikre at reklameforbudet mot barn opprettholdes i kanaler der kunstig intelligens tas i bruk.

Denne problemstillingen strekker seg imidlertid mye lengre enn bare reklameforbudet mot barn. I en verden der stadig flere deler av livet vil påvirkes av ny teknologi er vi nødt til å ha et bevisst forhold til hvordan vi ønsker at samfunnet skal være. Å være på «nett» er tilnærmet uunnværlig, særlig for de unge. Vi er nødt til å sørge for at vi har reguleringer som sikrer at barna våre er trygge på nett, også i fremtiden.

