Justisministeren som satte ut i livet en mer human flyktning- og asylpolitikk

Det var med sorg og vemod vi mottok meldingen om at Aud Inger Aure er død, 80 år gammel. Hun har gjort en stor innsats for det norske samfunn..

Jeg ble kjent med Aud Inger gjennom politisk arbeid i Møre og Romsdal. Hun var en drivkraft i partiarbeidet i Kristiansund, en kommune hvor KrF tidligere sto relativt svakt. Hun markerte partiet sterkt som en aktiv representant i bystyret og på andre måter gjennom mange år. Hun fikk etter hvert også flere verv og oppgaver på nasjonalt nivå, blant annet som vararepresentant til Stortinget, som medlem av partiets sentralstyre og som leder av KrFs Kvinner.

Det var ganske oppsiktsvekkende at KrF fikk ordføreren i Kristiansund, men Aud Inger inntok denne posisjonen i 1995. Det skyldes både at hun bidro til partiets vekst, men også at hun personlig sto sterkt i det politiske miljøet og i lokalsamfunnet. Hun viste stor handlekraft og fikk gjort mye på kort tid.

Det var naturlig å spørre Aud Inger om å bli medlem av Sentrumsregjeringen i 1997, selv om dette betød avbrekk i hennes periode som ordfører. Hun hadde et bredt politisk interessefelt, og kunne ha ledet flere departementer.

Aud Inger tok juridisk embetseksamen i voksen alder og hadde stor interesse for dette fagfeltet. Vi trengte en handlekraftig statsråd i det krevende Justisdepartementet, ikke minst for å sette ut i livet en mer human flyktning- og asylpolitikk. Aud Inger gikk løs på oppgavene med stor iver og besluttsomhet. Jeg husker spesielt at vi hadde en nær kontakt om gjennomføringen av vedtaket om retur av Aftab-familien til Norge. Denne hardt prøvede pakistanske familien ble kastet ut av Norge i 1995, og vi i KrF engasjerte oss sterkt for at de skulle få returnere. Mot betydelig motstand klarte vi dette, ikke minst takket være Aud Ingers store innsats. Dette var også for oss et signal om en ny linje i slike saker.

Vi trengte en handlekraftig statsråd i det krevende Justisdepartementet, ikke minst for å sette ut i livet en mer human flyktning- og asylpolitikk

Aud Inger ble etter halvannet år som statsråd rammet av alvorlig sykdom og måtte derfor gå av. Tross svekkelsen som sykdommen medførte, var det likevel godt å snakke med henne de gangene vi hadde kontakt i årene som fulgte.

Aud Inger Aure har gjort det norske samfunn store tjenester, og det er mange av oss som ser tilbake på vennskap og samarbeid med henne med stor takknemlighet.

Jeg lyser fred over Aud Inger Aures gode minne.