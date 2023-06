«Haster å få på plass tiltak for barn uten omsorg i krig og konflikt»

Denne uka er norske myndigheter vertskap for en internasjonal konferanse om beskyttelse av barn rammet av væpnet konflikt. Bakteppet er dystert: Nesten en halv milliard barn vokser i dag opp i konfliktområder.

Væpnede konflikter reduserer familiers og lokalsamfunns evne til å beskytte barna, akkurat når de trenger det mest. Barn er mer sårbare både fysisk og psykisk, og lider på en uforholdsmessig måte på grunn av krigføringens konsekvenser. Deres barndom blir ofte preget av vold, traumer, tap, separasjon og frykt.

Sissel Aarak, generalsekretær, og Anna Hamre, senior humanitærrådgiver, SOS-barnebyer (SOS-Barnebyer)

Barn uten omsorgspersoner er ekstra utsatt. Nylig meldte NRK om barn som dør på barnehjem i Sudan der de er blitt overlatt til seg selv grunnet krigen. Historien er dessverre ikke unik. I væpnede konflikter og kriser er barna som er alene lett bytte for rekruttering til væpnede grupper, seksuell utnyttelse, menneskehandel og en rekke andre rettighetsbrudd.

Trenger tiltak

SOS-barnebyer mener derfor at det haster å få på plass tiltak:

1. Tidlig identifisering og registrering: I krisesituasjoner er det viktig å ha et system for å identifisere og registrere barn som er alene uten omsorgspersoner. Dette gjør det mulig å gi dem målrettet hjelp og beskyttelse.

2. Evakuering og trygge soner: Barna må evakueres fra konfliktområder og plasseres i trygge soner hvor de får nødvendig omsorg og beskyttelse. Disse sonene kan være midlertidige evakueringssentre eller lignende som er spesialdesignet for å møte barnas behov.

3. Humanitær tilgang og hjelp: Humanitære organisasjoner må ha uhindret tilgang til barna for å kunne gi nødhjelp, inkludert mat, medisiner, klær og psykososial støtte. Dette krever samarbeid mellom regjeringer, lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner.

4. Beskyttelse og trygghet: Child Protection-systemer (barnevern) og mekanismer må styrkes for å forhindre at barn blir separert fra sine foreldre og foror å beskytte barna mot fysisk og psykisk skade. Dette inkluderer oppfølging av forholdene på barnehjem, utdanning av ansatte om barnas rettigheter og etablering av beskyttede områder.

5. Omsorgsplassering og familiegjenforening: Der det er mulig og trygt, må barna gjenforenes med sine nærmeste familiemedlemmer eller andre omsorgspersoner. Hvis dette ikke er mulig, må barn plasseres i egnet alternativ omsorg.

Dette krever også at pengene følger med. En ny rapport utgitt i forbindelse med konferansen, viser at finansieringsgapet for beskyttelse av barn i krig og konflikt vil bikke én milliard dollar innen 2026.

Kostnaden for ikke å hjelpe, vil bli langt høyere.

