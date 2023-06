Denne uken behandles flere forslag fra KrF som ville kunnet forebygge det stigende antallet aborter. Dessverre blir det ikke flertall for noen av forslagene.

KrF ønsker en ny og forsterket handlingsplan for forebygging av svangerskapsavbrudd. Jeg ønsker et samfunn der ingen opplever at et svangerskapsavbrudd er den eneste utveien, dersom man blir gravid uten å planlegge det. For mange er dette en veldig krevende situasjon, og derfor mener vi at det er viktig at samfunnet legger til rette for at det skal være mulig å få barn i alle livssituasjoner.

Foreldrepermisjon for alle

Jeg møter ofte mennesker som forteller at de ønsker en god økonomi og karriere før de velger å få barn. Det har jeg forståelse for, fordi de økonomiske ordningene helt klart favoriserer de mødrene som har hatt en høy inntekt over tid før de får barn. Men at det er sånn, betyr ikke at det må fortsette å være sånn.

Dersom en ikke har en høy nok inntekt, vil en ikke ha rett på foreldrepermisjon. Istedenfor vil man få en engangsstønad, et engangsbeløp. Da regjeringen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk av i 2013 var engangsstønaden på kun 35.000 kroner. Så fikk KrF innflytelse, og nesten tredoblet den til 90.000 kroner. Nå ønsker vi å erstatte engangsstønaden med rett til foreldrepermisjon for alle, med et minstenivå på 2G. KrF mener helt klart at alle skal ha rett til foreldrepermisjon, uavhengig av hvor mye penger de tjener.

Behov for ny handlingsplan

Da KrF satt i regjering fikk vi gjennomslag for en handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd. Den har som mål å redusere antall svangerskapsavbrudd med en tredjedel, sammenliknet med 2014. Planen varer ut neste år. Tiltakene har fungert. Til nå. I år ser vi dessverre at aborttallene øker for første gang siden 2008. Dette bekymrer meg. Derfor må vi ha en ny plan som settes i gang, når den vi har i dag går ut.

Flere og flere tar valg basert på erfaringer fra influensere, fremfor gode samtaler med helsepersonell

Informasjon og veiledning om ulike typer prevensjonsmidler er viktig. En må vite hvordan de ulike prevensjonsmidlene påvirker kroppen. I dag ser vi at flere forteller på sosiale medier om sine erfaringer rundt bruk av hormonell prevensjon. Flere og flere tar valg basert på erfaringer fra influensere, fremfor gode samtaler med helsepersonell. Ulike prevensjonsmidler kan påvirke mennesker forskjellig. Derfor mener jeg det er utrolig viktig at primærkilden for denne typen informasjon kommer fra utdannet helsepersonell.

Informasjon og veiledning om prevensjonsmuligheter, risikoen ved de dem og alternativene bør derfor være tilgjengelig også i de kanalene unge bruker. Men det er viktig at denne informasjonen kommer fra helsepersonell, og ikke fra influensere. Samtidig mener jeg det er viktig å styrke lærernes kunnskap og kompetanse på feltet, slik at de er trygge voksenpersoner i møte med ungdommer og deres spørsmål og opplevelser.

Bekymrer

Antallet aborter øker i Norge. I samme stund velger Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering å kutte i støtten til Amathea. Dette er en godt kjent og etablert tjeneste for alle som står i en valgsituasjon. Helseforetakene har en plikt til å tilby en oppfølgingssamtale etter en spontanabort. Den letteste måten å ivareta dette på er ved å styrke Amathea. Derfor kan jeg ikke fatte og begripe at regjeringen velger å kutte støtten til en så viktig tjeneste. Nå står flere i fare for å ikke ha en reell mulighet for å oppsøke et samtale- og veiledningstilbud. Dette er samtaler som ikke kun bør tilbys digitalt, når flere egentlig trenger å sitte i en god stol, møte mennesker som virkelig bryr seg og som kan legge armen rundt en.

De stigende aborttallene bekymrer meg. Det er fryktelig trist at Stortinget ikke vil følge KrF for å bidra til å få ned aborttallene.

