Å kritisere en anmeldelse av egen bok er en risikabel øvelse; det tar seg sjelden godt ut. Likevel velger jeg å kommentere Åste Dokkas anmeldelse av min lille andaktsbok Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer. For det er et teologisk anliggende der som handler om mye mer enn denne boka.

Dokka skriver: «Denne stadige kretsingen rundt omvendelsen er grunnleggende malplassert, gitt sjangeren. Ateister leser jo ikke andaktsbøker. Når det derfor er allerede overbeviste kristne som skal lukkes inn i Jesu armer på nytt og på nytt, skaper det usikkerhet: Leseren vil føle seg som en som trenger å komme til Jesus, fordi vedkommende blir tiltalt som en som trenger å komme til Jesus.»

Jarle Haugland

Jeg klarer ikke helt å gripe hva Dokka mener er problemet her. Jo, jeg har også vært på en rekke møter der man inviterer en rekke kristne til å komme til Jesus for å bli frelst – kanskje vi kan kalle det for rettferdiggjørelsens omvendelse, for å bruke noe Dokka kanskje vil kalle en kristelig floskel. Men den kristne forkynnelse, alt fra Jesu taler til disiplene, via Paulus’ formaninger til menigheten og den oldkirkelige litteratur, over til reformatorene og like inn i vår tid, er også full av helliggjørelsens omvendelse. Den som handler om etterfølgelse. Om å hver dag velge. Om å omvende seg. Syndsbekjennelsen og forsakelsen i kirkens liturgi handler om det samme. Ikke om at menigheten har falt ut av nåden i løpet av uka og skal bli frelst igjen på søndag, men om å leve et liv i daglig omvendelse.

I Luthers lille katekisme, i avsnittet om dåpen, skriver Luther at «den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet». Her ligger det en nøkkel til ekte frihet, å dø fra seg selv og leve for Kristus. Hver dag.

Hvis Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer skaper den usikkerheten Åste Dokka hevder, og at den ikke gir mennesker frelsesvisshet, er det alvorlig. Men om problemet ligger i at den kaller kristne til å daglig omvende seg, søke Jesus og drikke av hans rike og livgivende kilder, velger jeg å stå for bokens innhold.

