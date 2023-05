«Jeg drømmer om en kirke som får folk til å senke skuldrene»

Jeg drømmer om den åpne kirken. Den inkluderende kirken. Den lyttende kirken. Jeg drømmer om den kirken som snakker vanlige folks språk og som velger en relevant musikk for de som man ønsker å invitere. Som sier «velkommen hjem» til forskjellige typer mennesker. Til barn og unge, familier, single og eldre. Til de med tunge tatoveringer, de tilsynelatende mer vellykkede og de som tilsynelatende ikke får det til. Det er heldigvis flere eksempler på dette i Den norske kirke. Ikke minst i trosopplæringen og i diakonien. Men også i gudstjenester.

Dessverre er det også altfor mange eksempler på den arrogante kirke. Den kirken som sier at du er velkommen, men vi bestemmer stilen. Som sier «du må gjerne komme, men det blir på våre premisser. Med vår musikk-stil, med vårt orgel, med vår måte å snakke på. Og hvis du ikke skjønner vår måte å kommunisere på så får du lære deg det. Ja, øv gjerne før du kommer.»

Andreas E. Eidsaa Jr, kirkeverge i Den norske kirke i Sandnes (Caroline Teinum Gilje)

Den arrogante stilen

Jeg bekymres ekstra når den arrogante stilen fremheves som den ønskelige og den ypperste formen. Slik som professor i musikk og organist Jon Laukvik viser i sitt innlegg i Vårt Land den 20. mars, hvor han kaller forsøk på å møte vanlige menneskers musikkstil for brød og sirkus. For å understreke det så tar han det likegodt på latin også: «Panem et circensis». Så er den formen ettertrykkelig slått fast som et lavmål. Uten kvalitet. Jeg forstår hangen til arroganse. Jeg kan kjenne på den selv til tider. Men det er lite som er sympatisk og attraktivt ved en slik holdning.

Hva skyldes denne tilsynelatende arrogante stilen vi har i mange av kirkene våre? Skyldes det bare at det er lettest å gjøre som man alltid har gjort? At utvikling er krevende? Er det læreinstitusjonene som utdanner mange til en slik arrogant tenkning som Laukvik eksponerer? Eller skyldes det hegemoniet, den ledende stillingen Den norske kirke hadde i gamle dager, da alle måtte døpes for å bli konfirmert og viet? Som tilnærmet monopolist kunne man sette tonen selv, uavhengig av folk smak. My way or no way. Er det det som henger igjen i oss?

Fellesskap og relevans

Jeg leder en ungdomsklubb i vår lokale kirke. Musikkformen der er ikke valgt av oss ledere, men av de unge selv. Språket i kommunikasjonen er ikke formet av de voksnes akademiske utdannelse, men av hva de unge forstår. Noen vil sikkert kalle det lavmål og upassende i en kirke. Noen voksne har stukket fingrene i ørene når de har vært der. Men de unge liker det. Gjennomsnittlig oppmøte er på mer enn 200 per fredag, etter at vi har holdt på i sju år. Jeg tror barna liker seg der. De opplever fellesskap og noe som er relevant for dem. Og andakt får de i kirkerommet, men på deres vis. Pluss litt sirkus, latter og glede.

Jeg drømmer om en kirke som stiller Jesu spørsmål til de man ønsker skal komme: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Som får folk til å smile og senke skuldrene i kirka. Og gjerne også at vi stiller spørsmålene: «Hva liker du og hva er du opptatt av? Hva treffer deg i hjertet av musikkstil?» For da er det så mye lettere å kommunisere. Da er det så mye enklere å nå ut til flere med kirkens budskap og våre gode fellesskap.

