«Stopper kirkekompetansen ved porten til Den norske kirke?»

I vår er jeg blitt kontaktet av ledere i flere av våre medlemskirker, og de reagerer på at «kirke-Norge» i media ofte formidles ut i fra Den norske kirke alene.

Vårt Land skrev i slutten av mars om endringer i konfirmasjonslandskapet. Her formidlet avisen at «I 2022 ble under halvparten av norske 15-åringer konfirmert i Den norske kirke. Andelen humanistiske konfirmanter fortsatte derimot å øke.» Og fulgt opp av en sak som fortalte at «Human-Etisk Forbund har tatt igjen Den norske kirke i hovedstaden».

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Tallene for kirkelig konfirmasjon som kommer frem er ofte kun basert på tall fra Den norske kirke. Overskrifter, som Vårt Lands «For første gang konfirmerte flere seg humanistisk enn kirkelig» blir derfor veldig fort misvisende. Konfirmasjonstallene blir høyere når vi ser hvor mange som blir konfirmert i en av de øvrige medlemskirkene i Norges Kristne Råd.

Antallet konfirmanter stiger

Norges Kristne Råd har innhentet ferske tall fra sine medlemskirker utenfor Den norske kirke. Disse viser samlet sett at minst 3326 har konfirmert seg i en av disse i 2022. Tallene er trolig enda høyere, ettersom flere menigheter fortsatt ikke har rapportert inn tallene. Det største antallet konfirmanter finner vi i Den katolske kirke hvor 1088 ble konfirmert og Pinsebevegelsen hvor mer enn 900 ble konfirmert. Det samlede tallet for konfirmanter som velger kirkelig konfirmasjon er derfor 35822, noe som gjør at Norges Kristne Råd sine medlemskirker, inkludert Den norske kirke, har en prosentandel på 54,6% av årskullet.

Hvorfor tas ikke andre kristne kirker med i beregningen?

I flere av Norges Kristne Råd sine medlemskirker stiger også antallet konfirmanter. For å ta et par lokale eksempel fra fjoråret: I Vegårshei kommune valgte 60% av niendeklassingene å konfirmere seg i Guds menighet Vegårshei, mens i Herøy kommune på Sunnmøre ble rundt 25% konfirmert i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Lignende eksempler finnes en rekke andre steder, og er også vedvarende over år. Hvorfor tas ikke andre kristne kirker med i beregningen? På sett og vis blir Den norske kirke et barometer for kirke-Norges tilstand. Av og til kan det unektelig virke som om den allmenne kirkekompetansen stopper ved porten til Den norske kirke.

