Det har vært en debatt i VL om debatten i kristelige miljøer har blitt hardere. Therese Egebakkens siste innlegg (03.05) er dessverre et eksempel på det. Anklagen om at Åpen folkekirke bruker penger på kirkepolitikere i stedet for på lokalmenigheter, og at kirken peker på Pride-flagget i stedet for på Jesus, er et lavmål av debatt.

Stor innsats

Åpen folkekirke har som mål å gjøre det synlig at Den norske kirke er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den. Det skjer blant annet ved å bygge et kirkedemokrati som inkluderer flere av medlemmene i kirken, og engasjerer dem i menighetene. Det er mange frivillige som gjør en stor innsats for dette målet. Alle vet at frivillig innsats må mobiliseres og organiseres – og da er én betalt stilling ikke «enormt mye penger til kirkepolitikk.»

En uhyrlig anklage

Men det verste er påstanden om at kirken peker på Pride-flagget, ikke på Jesus, når folk ber om rådgivning, bønn og samtale. Det er en uhyrlig anklage; hvor har Egebakken møtt denne kirken? I mine 50 år som homofil i kirken har jeg aldri møtt en slik kirke, og som teolog og prest har jeg aldri tenkt på muligheten. Derimot er det mange homofile og lesbiske som har møtt fordømmelse og stengte dører i kirken. Derfor er det viktig at kirken har som mål å møte mennesker slik Jesus gjorde, med kjærlighet, med tilgivelse og med utfordringer, - også om de kommer med Pride-flagg!

