Velkommen til oss

Kari-Margrete Rensel Løvgren har et innlegg i verdidebatten i Vårt Land 2. mai. Hun avslutter innlegget med en appell om at folk må reagere og at noe må gjøres – for tenk om flere skoler blir som Gamlebyen skole i Oslo. Nå kjenner ikke jeg henne, men det virker ikke som hun kjenner vår skole.

Det viktigste for oss ved Gamlebyen skole er å møte folk med åpenhet. Vi er opptatt av å fremme holdninger som sikrer likeverd. Her er formålsparagrafen i opplæringsloven ei viktig rettesnor. Hos oss skal det være trygt å snakke, og det skal være rom for alle. Både elever, foresatte og ansatte skal kjenne at de er en del av fellesskapet.

Kari-Margrete Rensel Løvgren er velkommen hit på besøk. Det er bare å ta kontakt!