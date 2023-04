«Det er mange som har kjent på avstand mellom liv og lære i Frikirken»

Selv om jeg til slutt endte som prest i Den norske kirke har jeg fremdeles et stort og bankende hjerte for Frikirken.

Jeg er oppvokst i Frikirken, og har helt siden jeg var liten betraktet min menighet som min familie. Da jeg fylte 5 år inviterte jeg alle i bursdagen min. Det var umulig for meg å gjøre forskjell på noen. Vi var et felleskap hvor alle var like viktige. Den gamle tantas vitnesbyrd hadde like stor betydning som pastorens preken, mennene som bygde kirkestua på dugnad like viktige som damene som sydde duker til inntekt for misjon.

I 2005 var jeg 12 år og tilbrakte da min andre sommerferie på rad på synodemøtet. Der skulle spørsmålet om kvinners ordinasjon til pastor og eldste avgjøres. Mamma var delegat og jeg satt ivrig på tilhørerbenken og fulgte med. Da jeg ser tilbake – tror jeg at det var her min interesse for teologi startet.

Åpnet for kvinner – men kvinnene melder om utfordringer

Den sommeren åpnet frikirken for ordinasjon av kvinner. Et minne som har brent seg fast og vært viktig for meg videre. Det var ikke et resultat av ytre press eller liberale teologer i ledelsen. Det var et initiativ fra menighetene som ble stemt frem av menighetene. En anerkjennelse av alle de kvinnelige medlemmene som hadde tjent kirken i år etter år med sine nådegaver. At også de skulle ha mulighet til å inneha lederverv i kirkesamfunnet. Ikke på bekostning av Guds ord, men som et resultat av Guds kall og utrustning til alle. Sånn som jeg faktisk trodde det var som femåring.

Selv om det i dag finnes kvinnelige pastorer og eldste i Frikirken, melder flere av dem om hvor vanskelig det kan være å stå i tjenesten. Tidligere denne uken meldte Anne Mari Schiager Topland at hun fratrer som nestleder i synoden som følge av vedvarende belastning over tid.

Det kan fremstå som at mange kan tåle både kvinnelige ledere og pastorer – særlig dersom de selv er bevisst om at de kan utgjøre et teologisk problem. Men dersom de bruker posisjonen sin til å mene noe ikke alle er enige i, da kommer motstanden. Ikke bare mot det de faktisk mener, men også mot deres rett til å mene noe i det hele tatt.

Avstand mellom liv og lære

Jeg vet det er mange som var med i kampen for kvinners ordinasjon i 2005 som gledet seg over den jobben Topland gjorde som nestleder og hvordan hun kjempet for skeives plass i kirken. For det er mange som har kjent på avstand mellom liv og lære i Frikirken. Læren om et felleskap i nåde, et felleskap i evangeliet og et felleskap i Jesus Kristus står ofte i kontrast til livet i menigheten. Det er og blir et stort problem, i menighetene og i ledelsen.

Frikirken har en lang vei å gå før de fullt ut har tatt vedtaket fra 2005 på alvor. Det berømmelige glasstaket overskygger kirkesamfunnet og mange av kvinnene som gjør tjeneste der. Jeg vil takke Anne Mari Schiager Topland for at hun prøvde å trenge gjennom det, og håper det ikke blir lenge til neste gang Frikirken får en kvinnelig pastor i toppledelsen.