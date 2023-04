«Vær raus, hyggelig, aksepterende og kjærlige mot alle rundt dere i russetiden!»

Kjære kommende russ,

Russetiden er en spennende tid som mange av dere ser frem til med stor glede. Men langt i fra alle. For det er viktig å huske på at denne tiden også kan være utfordrende og at det er opp til hver enkelt av dere å gjøre det til en positiv opplevelse.

Jeg vil oppfordre dere til å skape en god russetid som viser verdighet og samhold.

Ivan Daniloff (Privat)

Du velger

Det er ingen tvil om at det finnes negative sider av russetiden, men det er også mange muligheter til å gjøre noe kreativt ut av den. Jeg vil gjerne gi en spesiell shoutout til de som er kjent som «Kruss», som feirer russetiden uten skallebank – eller russen som TV2 lagde reportasje om, som besøkte sykehjem og inviterte eldre med ut på kinodate.

Disse ungdommene er de ekte rebellene. Troverdige forbilder for andre ungdommer, og jeg håper at flere vil følge i deres fotspor.

Vær en som skiller deg ut på en positiv måte og bidra til å skape en kul russetid som blir husket som varm, verdig og gøyal

Skill deg ut på en positiv måte

Vær rause, hyggelige, aksepterende og kjærlige mot alle rundt dere i russetiden. Vær en som skiller deg ut på en positiv måte og bidra til å skape en kul russetid som blir husket som varm, verdig og gøyal.

Til dere som vurderer å være med på den kommersielle russens spilleregler som handler om festing, rivalisering og popularitet, så vil jeg minne dere på at det finnes en annen måte å feire slutten på 13 års skolegang.

Jeg ønsker dere alle en fantastisk russetid og håper at dere vil være med på å skape fargerike maidager som inkluderer alle. Gjør det til en tid dere kan være stolte av og som gir oss fremtidshåp for russen som kommer etter.

Hilsen en som selv droppa russetida

