Hvordan møter vi problematiske tekster?

Hvordan forholder bibellesere seg til problematiske tekster? Det kan være tekster hvor Gud ikke synes å opptre moralsk eller som gir oss et annet gudsbilde. Dette spørsmålet er både stort og krevende. Det er nok Terje Stordalen og jeg helt enige om.

Uenigheten vår – som har kommet til uttrykk i flere innlegg, senest et svar fra Stordalen i VL 21/4 – handler om hvordan vi forholder oss til spørsmålet.

Så langt jeg kan se, mener Stordalen at det bare finnes to muligheter: Bibellesere bør enten kritisere eller forsvare disse tekstene. Og siden det finnes bibeltekster hvor jeg ikke «er i stand til å si at Gud fremtrer som moralsk», bør jeg avstå fra å kritisere dem som tar et slags moralsk opprør med Bibelen.

Etter min mening overser Stordalen dermed viktige nyanser – som jeg har forsøkt å få frem i mine innlegg. For eksempel tror jeg at teologer bør erkjenne egen begrensning. I så fall går det an å se på Bibelen som Guds ord uten å være i stand til å «forsvare» eller «forklare» enhver bibeltekst. Stordalen og jeg er enige om at et menneske, uten Bibelen, kan si noe om forskjellen på rett og galt. Men konsekvensene vi trekker er ulike. For Stordalen synes ideen å være at en teolog dermed frimodig bør å sortere mellom akseptable og uakseptable tekster. Jeg ønsker å være mindre frimodig selv om jeg avviser at idealet er å overse sin samvittighet, sine følelser og sin fornuft fordi spesifikke bibeltekster er det eneste som avgjør.