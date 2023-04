Jeg oppdaget til min glede sist helg at boka til Torborg Aalen Leenderts endelig fikk omtale i Vårt Land.

Anmelderen som jeg ofte leser med stor interesse og utbytte har skrevet omtalen. Når jeg leser omtalen og ingressen, synker hjertet i meg. For en respektløs og uinteressert anmeldelse!

[ Anmeldelse av «Når hjertet søker (konfronterer) Gud»: Troskamp pakket inn i bomull ]

Har anmelderen noen som helst nysgjerrighet på temaet troshistorie? Hadde anmelder forventning om en teologisk drøfting? Kan lure på om skuffelsen som kommer til uttrykk handler om brutte forventninger i stedet for en åpen tilnærming til det boka forteller at den er: En personlig fortelling om et gudsbilde i utvikling.

Gudsbilder som skapte frykt og avstand

Temaene Leenderts tar tak i er dyptgripende og aktuelle. Ikke få av oss har vokst opp med gudsbilder som skapte frykt og avstand. Gudsbildet som mange steder ble forkynt kunne være skremmende, særlig hos barn med et følsomt sinn og som hørte godt etter. Formidlingen vekket avstand, i stedet for tillit! Det antar jeg har ført mennesker vekk fra Gud.

I tillegg kan forkynnelsen ha manglet erkjennelsen av de livsvilkårene vi alle er underlagt. Hva gjør det med forholdet til Gud når livsvilkårene rammer oss på den vonde måten? Risikoen er stor for at slike forestillinger eller bilder av Gud overleveres til våre barn og barnebarn om bildene ikke blir utfordret gjennom refleksjon og bearbeidelse i møte med kloke sjelesørgere/åndelige veiledere.

Boka til Torborg Aalen Leenderts bærer i seg spørsmålet: Er det grunn til å ha tillit til Gud, når livet ikke blir slik vi har tenkt oss?

Hva gjør det med forholdet til Gud når livsvilkårene rammer oss på den vonde måten?

Gudstro i utvikling

Å bruke begrepet «selvhjelpsbok» er i mine øyne direkte nedsettende. Det samme er antydningen av at vi finner «den guden som passer oss». Boka er en erfaringsbasert meddelelse om en gudstro i utvikling.

Da jeg var barn,

talte jeg som et barn,

tenkte jeg som et barn,

forsto jeg som et barn.

Men da jeg ble voksen,

la jeg av det barnslige.

Nå ser vi i et speil, i en gåte,

da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis,

da skal jeg erkjenne fullt ut,

slik Gud kjenner meg fullt ut.

1 Kor 13,11-12

Jeg leser en oppriktig og fortrolig historie, med det dirrende spørsmålet: Er det grunn til å ha tillit til at Gud vil oss vel og bryr seg om våre liv slik de arter seg?

Forfatteren løfter fram betydningen av å finne et språk for erfaringene vi gjør i livene våre, i relasjon til Gud. Følelser, opplevelser, inntrykk og lengsler kan være vanskelige å håndtere, inntil vi finner ord og uttrykk vi kan ta i bruk i møte med oss selv og med Gud.

Flere erfarer en forkynnelse og kultur som langt på vei ser bort fra eller underkommuniserer de menneskelige vilkårene vi deler med hele menneskeheten

En viktig bok

Torborg Aalen Leenderts skriver en bok som har fått uforholdsmessig liten oppmerksomhet så langt, til å være så viktig! Den er aktuell for oss som var unge på seksti-, sytti- og åttitallet; kanskje ikke like mye i alle typer menigheter og organisasjoner, og kanskje ulikt fordelt geografisk. Jeg tror ikke at spørsmålene er uvesentlige for mennesker i dag. Flere erfarer en forkynnelse og kultur i menigheter, organisasjoner og forsamlinger, som langt på vei ser bort fra eller underkommuniserer de menneskelige vilkårene vi deler med hele menneskeheten, og som rammer alle mennesker uavhengig av tro og livssyn. Hvordan skal vi forstå hvem Gud er når dette skjer, og gjør livssmerten vår inntrykk på ham?

Boka åpner for refleksjon omkring gudsbilder vi har fått overlevert i barndom og oppvekst. Får ødeleggende gudsbilder sette seg, er det bare dem vi har i møte med livet når livsvilkårene vi lever under, ryster oss i grunnvollen. Hvem er Gud når livet vårt raser sammen?

Det er spennende om Vårt Land utfordrer en av de ansatte ved Modum Bad som arbeider med disse temaene, til å la Vårt Lands lesere få en omtale av denne sjeldne boka!

[ Bør ungdom velge bort kristne skoler? Dette mener ledelsen i Laget ]